Le juge américain dans l'affaire du marchand d'armes russe soutient l'échange de Griner ; l'ex-agent s'y oppose.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré vendredi qu'il s'était entretenu par téléphone avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et qu'il avait pressé le Kremlin d'accepter la proposition de Washington pour obtenir la libération de Griner et de l'ancien Marine Paul Whelan.

Une source familière avec la situation a déclaré à Reuters que les États-Unis seraient prêts à échanger Bout, connu par certains comme le "marchand de mort", contre les deux Américains détenus en Russie.

"Nous l'avons jugé, nous l'avons condamné, nous lui avons infligé une très longue peine", a déclaré jeudi à Reuters la juge de district américaine à la retraite Shira Scheindlin, qui a présidé le procès et la condamnation de Bout au tribunal fédéral de Manhattan. "Mais maintenant la situation a changé et c'est un échange que nous devrions faire".

Scheindlin, qui a pris sa retraite en 2019 et se consacre désormais à la pratique privée, a déclaré qu'elle aurait probablement donné à Bout une peine plus courte s'il n'y avait pas eu un minimum obligatoire de 25 ans. Elle a ajouté que le risque qu'il retourne maintenant au trafic d'armes est minime, car il a probablement perdu le contact avec ses contacts pendant ses 11 années de prison.

Robert Zachariasiewicz, un ancien agent de la U.S. Drug Enforcement Administration qui a aidé à diriger l'équipe qui a arrêté Bout, a déclaré que l'accord proposé pourrait donner du grain à moudre aux critiques qui affirment que les affaires pénales américaines contre des étrangers sont parfois engagées pour des raisons politiques.

"Nous ne menons pas d'affaires politiques", a déclaré Zachariasiewicz, qui a quitté la DEA en 2020, dans une interview jeudi, ajoutant que l'examen de l'échange a "complètement déprécié l'état de droit."

Zachariasiewicz a déclaré que l'échange pourrait également mettre en colère les organismes d'application de la loi étrangers qui ont aidé à enquêter sur Bout en partie parce que les États-Unis leur ont dit "qu'il est un si mauvais acteur."

Les États-Unis ont déclaré que Bout avait fourni des armes à des gouvernements en Afghanistan, au Liberia, au Soudan et ailleurs.

Bout a été condamné pour avoir accepté de vendre des armes à des informateurs américains se faisant passer pour des agents des Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC. Bout, arrêté lors d'une opération d'infiltration à Bangkok en 2008, devrait être libéré en 2029 d'une prison fédérale à Marion, Illinois, selon le Bureau américain des prisons.

La proposition américaine a suscité un débat entre les détracteurs des échanges de prisonniers - qui affirment qu'ils sapent la procédure régulière et encouragent les adversaires des États-Unis à arrêter des Américains pour avoir un effet de levier - et d'autres qui pensent que les États-Unis ont peu à gagner en gardant Bout derrière les barreaux et devraient faire ce qu'ils peuvent pour obtenir la libération de Griner et Whelan.

Griner, double médaillée d'or olympique et star de la Women's National Basketball Association qui a également joué professionnellement en Russie, a été arrêtée pour des accusations de drogue dans un aéroport de Moscou le 17 février et risque jusqu'à 10 ans de prison. Whelan, qui détient des passeports américain, britannique, canadien et irlandais, a été condamnée en 2020 à 16 ans de prison en Russie après avoir été reconnue coupable d'espionnage.

En avril, l'administration du président Joe Biden a échangé Konstantin Yaroshenko, un pilote russe condamné aux États-Unis pour trafic de drogue, pour obtenir la libération d'un autre ancien Marine, Trevor Reed, de Russie.

Les familles de citoyens américains détenus à l'étranger intensifient leurs efforts pour faire pression sur Biden afin qu'il procède à davantage d'échanges de prisonniers avec des gouvernements étrangers pour obtenir la libération de leurs proches.

Robert Appleton, ancien procureur fédéral et enquêteur de l'ONU qui a déjà enquêté sur Bout mais n'a pas été impliqué dans l'affaire qui a conduit à son arrestation, a déclaré que même si Bout ne retournera peut-être pas au crime s'il est libéré, un échange serait "disproportionné".

"Ce n'est pas le même gars et je ne pense pas qu'il puisse immédiatement, du moins, faire le même genre de mal", a déclaré Appleton, maintenant associé au cabinet d'avocats Olshan. "Mais le monde n'a pas vu un plus grand trafiquant d'armes que Bout".