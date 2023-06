Le juge qui supervise la faillite de FTX aux États-Unis a déclaré jeudi qu'il ne s'en remettrait pas à un tribunal des Bahamas sur des questions clés telles que l'entité de FTX qui devrait collecter les actifs et rembourser les clients de la bourse d'échange de crypto-monnaies en faillite.

Les liquidateurs de FTX Digital Markets, la filiale de la bourse basée aux Bahamas, ont demandé au juge américain des faillites John Dorsey de les autoriser à demander à la Cour suprême des Bahamas de statuer sur le fait que leur société contrôlait la bourse de crypto-monnaies FTX.com pour les clients internationaux.

L'équipe de FTX chargée de la faillite aux États-Unis cherche à bloquer le litige avec les Bahamas, estimant qu'il s'agit d'une prise de pouvoir qui ferait dérailler les efforts déployés par l'entreprise pour rembourser ses clients.

M. Dorsey a remis en question la valeur d'une décision du tribunal des Bahamas lors d'une audience qui s'est tenue jeudi à Wilmington, dans l'État du Delaware, et a déclaré qu'il conserverait son autorité sur les 7 milliards de dollars d'actifs récupérés par les débiteurs américains, quelle que soit la décision du tribunal des Bahamas. Selon M. Dorsey, les deux tribunaux devront donner leur accord avant tout transfert d'actifs des États-Unis vers les Bahamas.

"L'argent ne va pas à FTX Digital tant que je n'ai pas dit qu'il allait à FTX Digital", a déclaré M. Dorsey. "Alors, qu'avons-nous à gagner à avoir deux procédures parallèles dans deux tribunaux distincts ?

Chris Shore, avocat des liquidateurs bahamiens, a déclaré qu'une décision du tribunal des Bahamas clarifierait les responsabilités de chaque partie et fournirait un cadre de coopération entre la procédure de faillite américaine et la procédure d'insolvabilité involontaire aux Bahamas.

La procédure d'insolvabilité aux Bahamas a débuté un jour avant que FTX Trading et plus de 100 sociétés affiliées ne se placent sous la protection de la loi sur les faillites dans le Delaware pour répondre aux allégations selon lesquelles la société aurait mal utilisé et perdu des milliards de dollars de dépôts de crypto-monnaie de ses clients.

Dorsey a déclaré qu'il rendrait une décision finale vendredi, et il a encouragé les deux parties à essayer de parvenir à un accord sur le différend dans la nuit.

Les parties ont proposé des descriptions très différentes de l'importance de FTX Digital pour les opérations de l'échange de crypto-monnaie.

Les liquidateurs bahaméens soutiennent que FTX Digital a joué un rôle central lorsque les sociétés FTX ont transféré leur siège de Hong Kong aux Bahamas en 2021, assumant finalement la responsabilité de tous les clients non américains de FTX. Une décision de justice en leur faveur pourrait confier à la société bahaméenne, et non aux débiteurs américains, le soin de collecter les actifs et de décider de leur répartition entre les clients de FTX.

L'équipe de FTX chargée de la faillite aux États-Unis soutient que la filiale bahamienne était une "coquille vide" et la "pièce maîtresse" de l'effort du fondateur Sam Bankman-Fried pour canaliser les dépôts des clients de FTX "hors de portée des régulateurs et des tribunaux américains".

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et plusieurs initiés de la société ont été inculpés de fraude pour leur rôle dans l'effondrement de la société. Contrairement à Bankman-Fried qui a plaidé non coupable, les anciens membres de son cercle rapproché ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.

L'affaire est FTX Trading, U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware, No. 22-11068.

Pour FTX : Andy Dietderich, Brian Glueckstein et James Bromley de Sullivan & Cromwell

Pour les liquidateurs bahaméens : Chris Shore de White & Case

Pour en savoir plus :

La bourse de crypto-monnaies FTX en faillite a récupéré 7,3 milliards de dollars d'actifs

FTX poursuit les liquidateurs de sa filiale bahaméenne au sujet de la propriété de la bourse de crypto-monnaies

Les avocats de FTX disent qu'ils ne font pas confiance au gouvernement des Bahamas