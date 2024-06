Le juge Clarence Thomas de la Cour suprême des États-Unis a effectué au moins trois voyages supplémentaires financés par le bienfaiteur milliardaire Harlan Crow, que le juge conservateur n'a pas déclarés, a déclaré jeudi le président démocrate de la commission judiciaire du Sénat.

Crow, un homme d'affaires texan et donateur républicain, a divulgué des détails sur les voyages du juge entre 2017 et 2021 en réponse à un vote de la commission judiciaire en novembre dernier pour autoriser des citations à comparaître à Crow et à un autre conservateur influent, selon le sénateur Dick Durbin.

"L'enquête en cours de la commission judiciaire du Sénat sur la crise éthique de la Cour suprême produit de nouvelles informations - comme celles que nous avons révélées (jeudi) - et montre clairement que la plus haute juridiction a besoin d'un code de conduite applicable, parce que ses membres continuent de choisir de ne pas respecter ce moment", a déclaré M. Durbin.

Un porte-parole de la Cour suprême n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus qu'un avocat de Crow.

M. Thomas a déjà été critiqué pour avoir omis de divulguer des cadeaux offerts par M. Crow. Plus récemment, le 7 juin, M. Thomas a révisé son formulaire de déclaration financière pour 2019 afin de reconnaître que M. Crow avait payé sa "nourriture et son hébergement" dans un hôtel de Bali et dans un club californien.

Mais le récent dépôt de Thomas n'a pas révélé que Crow avait payé ses voyages en jet privé liés aux voyages à Bali et en Californie, ainsi qu'une excursion de huit jours sur un yacht en Indonésie, des omissions qui ont été révélées jeudi dans un document expurgé que le bureau de Durbin a déclaré contenir des itinéraires de voyage où Crow avait fourni à la justice un moyen de transport.

Le document indique un voyage en jet privé en mai 2017 entre St. Louis, Montana et Dallas ; un voyage en jet privé en mars 2019 entre Washington et Savannah, Géorgie ; et un voyage en jet privé en juin 2021 entre Washington et San Jose, Californie.

Sous la pression des critiques concernant l'éthique, les juges ont adopté en novembre dernier leur premier code de conduite.

Les critiques et certains démocrates du Congrès ont déclaré que le code n'allait pas assez loin pour promouvoir la transparence, continuant à laisser les décisions de récusation aux juges eux-mêmes et ne prévoyant aucun mécanisme d'application.