Le juge du procès de George Floyd fixe une nouvelle date d'audience pour deux anciens officiers

Au début du mois, le juge Peter Cahill, de la cour de district du comté d'Hennepin, a reporté le procès de Tou Thao et J. Alexander Kueng au 5 janvier 2023, alors qu'il avait été initialement prévu pour le 13 juin 2022. Les deux hommes sont accusés de complicité de meurtre au second degré et d'homicide involontaire au second degré.

M. Cahill a statué précédemment que la couverture médiatique des verdicts de culpabilité dans un procès fédéral en février des accusés et d'un troisième ancien officier Thomas Lane, ainsi que la couverture du plaidoyer de culpabilité de Lane sur des accusations d'État en mai, auraient rendu le procès inéquitable ce mois-ci. Lane a plaidé coupable de complicité d'homicide involontaire.

Le jury fédéral avait estimé que Thao, Kueng et Lane avaient privé Floyd de ses droits civils en ne portant pas secours à l'homme noir menotté coincé sous le genou de l'ancien officier Derek Chauvin.

Chauvin a été condamné l'année dernière par un tribunal d'État pour le meurtre de Floyd.