Le juge proposé par Trump est nommé pour examiner les dossiers saisis par le FBI.

Le juge principal de district américain Raymond Dearie, basé à Brooklyn, a été nommé par la juge de district américaine Aileen Cannon, basée en Floride, pour jouer un rôle appelé maître spécial dans cette affaire. M. Dearie, âgé de 78 ans, est chargé de décider si certains des documents sont privilégiés - soit en raison de la confidentialité avocat-client, soit en vertu d'un principe juridique appelé privilège exécutif - et devraient être interdits aux enquêteurs fédéraux.

Le 5 septembre, M. Cannon a accédé à la demande des avocats de M. Trump de nommer un maître spécial chargé d'examiner les documents saisis, et M. Dearie était l'un des deux candidats proposés par l'ancien président pour ce poste.

M. Trump fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice pour avoir conservé des documents gouvernementaux - dont certains étaient marqués comme hautement confidentiels, y compris "top secret" - dans sa propriété de Mar-a-Lago à Palm Beach après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021. Les agents du FBI ont saisi plus de 11 000 documents, dont une centaine marqués comme étant classifiés.

Le département examine également la possibilité d'une obstruction à l'enquête après avoir trouvé des preuves que des dossiers ont pu être retirés ou dissimulés au FBI lorsqu'il a envoyé des agents à la propriété en juin pour essayer de récupérer tous les documents classifiés.

M. Dearie a été procureur des États-Unis à Brooklyn avant d'être nommé au tribunal fédéral de cette ville par le président républicain Ronald Reagan en 1986, et a été juge en chef de ce tribunal de 2007 à 2011. Il a assumé ce que l'on appelle un statut senior - une sorte de semi-retraite avec une charge de travail réduite - en 2011, un rôle qu'il continue de jouer.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un document déposé au tribunal lundi que l'expérience de Dearie en tant que juge le qualifiait pour le rôle de maître spécial, mais s'est opposé à l'autre candidat proposé par l'équipe de Trump, l'avocat privé Paul Huck. Les avocats de Trump se sont opposés aux deux juges fédéraux à la retraite que le ministère a proposés comme maître spécial.

Sur le banc, Dearie était l'un des multiples juges présidant les affaires contre plusieurs hommes accusés en 2009 d'avoir comploté pour faire exploser le métro de la ville de New York sous la direction de dirigeants d'Al-Qaïda.

En 2011, Dearie a été nommé à la Foreign Intelligence Surveillance Court, qui examine les demandes de mandat du gouvernement américain sur des questions de sécurité nationale, où il a servi jusqu'en 2019.

En 2017, Dearie a été l'un des quatre juges fédéraux qui ont approuvé les mandats utilisés pour surveiller l'ancien collaborateur de la campagne Trump, Carter Page, dans le cadre d'inquiétudes concernant les contacts de la campagne Trump avec les Russes, selon les documents communiqués aux médias qui ont intenté une action en justice pour obtenir les dossiers.

La surveillance de Page a été un point de discorde pour Trump et ses alliés, qui s'en sont emparés pour affirmer que les agences de renseignement américaines ont un parti pris contre eux.

En 2019, l'inspecteur général du ministère de la Justice a critiqué le ministère pour sa gestion des demandes de mandat pour Page, mais a déclaré qu'il ne semblait pas y avoir de parti pris contre Trump dans l'ouverture d'une enquête fédérale sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016 pour stimuler les perspectives électorales de l'homme d'affaires devenu politicien.

Le ministère de la Justice s'est opposé à la demande de M. Trump de confier à un avocat spécialisé le soin d'examiner les documents saisis afin de déterminer si certains d'entre eux doivent être soustraits aux enquêteurs en raison de leur caractère confidentiel. Le privilège avocat-client concerne les conseils juridiques entre Trump et ses avocats. En vertu du privilège exécutif, certaines communications présidentielles confidentielles peuvent être protégées de la divulgation aux législateurs et aux tribunaux.

En statuant en faveur de la demande de Trump pour un maître spécial, M. Cannon a rejeté les arguments du ministère de la Justice selon lesquels les documents appartiennent au gouvernement et que, puisque Trump n'est plus président, il ne peut pas revendiquer le privilège exécutif. M. Cannon a été nommé à la magistrature par M. Trump en 2020.

L'enquête sur les documents est l'une des nombreuses enquêtes fédérales et étatiques auxquelles Trump est confronté depuis qu'il est au pouvoir et dans ses affaires privées, alors qu'il envisage une autre course à la présidence en 2024.