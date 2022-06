Le jury accepte la défense d'aliénation mentale du conducteur dans la tuerie de Times Square en 2017.

Après avoir délibéré pendant environ six heures, le jury a accepté la défense d'aliénation mentale proposée par Richard Rojas, 32 ans, dans un tribunal pénal de Manhattan, contre un chef d'accusation de meurtre et 23 chefs d'accusation d'agression.

Il reste en détention avant une audience jeudi, au cours de laquelle le juge Daniel Conviser devrait émettre une ordonnance pour un examen de santé mentale afin de déterminer si Rojas doit être interné dans un hôpital psychiatrique.

Rojas, un vétéran de la Navy qui a grandi dans la ville, conduisait sa berline Honda sur la Septième Avenue le 18 mai 2017, lorsqu'il a fait un demi-tour brusque sur le trottoir, provoquant la panique dans l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. Il a fauché des piétons pendant trois pâtés de maisons avant d'écraser sa voiture.

Il a tué Alyssa Elsman, une jeune femme de 18 ans en visite dans le Michigan, et en a laissé 22 autres avec des os brisés et d'autres blessures. Il a tenté de fuir à pied avant d'être rattrapé par des badauds et la police.

Lors d'une interview en prison peu après, Rojas a déclaré au New York Post qu'il avait cherché en vain à obtenir des soins psychiatriques et qu'il n'avait aucun souvenir du carnage. Ses amis ont déclaré que Rojas avait lutté contre la dépendance et la paranoïa.

Les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan avaient soutenu que Rojas était compétent pour comprendre le mal de ses actions et qu'il avait dit aux gens qu'il voulait tuer les personnes qu'il heurtait en voiture.

L'avocat de Rojas, Enrico DeMarco, a qualifié le verdict de "juste et humain", rapporte CBS News.