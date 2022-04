Le jury américain délibère dans le procès pour corruption de 1MDB de l'ex-banquier de Goldman.

Les procureurs affirment que Roger Ng, l'ancien banquier d'affaires de Goldman Sachs Group Inc. pour la Malaisie, a aidé son patron de l'époque, Tim Leissner, à détourner l'argent du fonds - qui avait été créé pour réaliser des projets de développement dans ce pays d'Asie du Sud-Est - à blanchir l'argent et à corrompre des fonctionnaires pour obtenir des contrats pour Goldman.

Ng, 49 ans, a plaidé non coupable de conspiration de blanchiment d'argent et de violation d'une loi anti-corruption. Ses avocats affirment que Leissner, qui a plaidé coupable à des accusations similaires en 2018 et a accepté de coopérer avec l'enquête des procureurs, a faussement impliqué Ng dans l'espoir de recevoir une peine clémente.

Les accusations découlent de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire.

Les procureurs ont déclaré que Goldman a aidé 1MDB à lever 6,5 milliards de dollars par le biais de trois ventes d'obligations, mais que 4,5 milliards de dollars ont été détournés au profit de fonctionnaires, de banquiers et de leurs associés par le biais de pots-de-vin et de commissions occultes entre 2009 et 2015.

Ng est la première, et probablement la seule, personne à être jugée aux États-Unis pour ce système. En 2020, Goldman a payé une amende de près de 3 milliards de dollars et son unité malaisienne a accepté de plaider coupable.

Les délibérations ont commencé mardi après un procès de près de deux mois au tribunal fédéral de Brooklyn.

Les jurés ont entendu neuf jours de témoignage de Leissner, qui a déclaré avoir envoyé à Ng 35 millions de dollars en pots-de-vin. Leissner a déclaré que les hommes ont convenu de raconter aux banques une "histoire de couverture" selon laquelle l'argent provenait d'une entreprise commerciale légitime entre leurs épouses.

La femme de Ng, Hwee Bin Lim, a plus tard témoigné pour la défense que l'entreprise commerciale était, en fait, légitime. Elle a déclaré avoir investi 6 millions de dollars au milieu des années 2000 dans une société chinoise appartenant à la famille de Judy Chan, alors épouse de Leissner, et que les 35 millions de dollars étaient son retour sur investissement.

L'avocat de Ng, Marc Agnifilo, a déclaré dans sa plaidoirie de lundi que l'on ne pouvait pas faire confiance à Leissner. Un procureur, Alixandra Smith, a déclaré dans son résumé que le témoignage de Leissner était étayé par d'autres preuves.

Jho Low, un financier malaisien et cerveau présumé du stratagème, a été inculpé aux côtés de Ng en 2018 mais reste en fuite.