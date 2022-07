Le jury condamne le suspect du meurtre du rappeur Nipsey Hussle

Un jury de 12 personnes du comté de Los Angeles a reconnu Eric Ronald Holder Jr, 32 ans, coupable du meurtre de Hussle devant un magasin de vêtements que le rappeur possédait dans le sud de Los Angeles.

Les procureurs ont déclaré que Holder a tiré au moins 10 fois sur Hussle lorsque les deux hommes se sont rencontrés par hasard un dimanche après-midi dans le quartier où ils ont tous deux grandi. Après une brève conversation, Holder est parti et est revenu environ 10 minutes plus tard et a ouvert le feu, tuant Hussle et blessant deux passants.

L'avocat commis d'office, Aaron Jansen, a reconnu que Holder a tué Hussle, mais a soutenu qu'il ne devrait pas être condamné pour meurtre au premier degré car l'attaque n'était pas préméditée.

Jansen a déclaré que Holder avait agi dans "le feu de la passion" après que Hussle lui ait dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il "moucharderait" à la police, ce qu'il considère comme une infraction grave. Holder n'a pas témoigné au cours du procès.

Hussle, qui avait 33 ans lorsqu'il est mort, avait reconnu publiquement qu'il avait rejoint un gang lorsqu'il était adolescent. Il est ensuite devenu un activiste et un entrepreneur alors qu'il a trouvé le succès avec la musique rap et collaboré avec des artistes comme Snoop Dogg et Drake.

En 2020, Hussle a remporté deux Grammy Awards posthumes, dont un pour "Racks in the Middle", sorti quelques semaines avant sa mort et dans lequel figuraient Roddy Ricch et Hit-Boy.

Le procureur adjoint John McKinney a déclaré qu'il espérait que le verdict apporterait "une paix retentissante" à la famille et aux fans de Hussle et que la vie du rappeur inspirerait d'autres personnes "à se rendre là où les rêves se réalisent".

Holder a également été reconnu coupable de tentative d'homicide volontaire pour avoir blessé deux passants lors de l'incident.

Holder pourrait passer le reste de sa vie en prison. La sentence a été fixée au 15 septembre.