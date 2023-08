Le jury de Pittsburgh condamne à mort le tueur de la synagogue Tree of Life

Un jury fédéral a voté mercredi la condamnation à mort de Robert Bowers pour avoir tué 11 fidèles à la synagogue Tree of Life de Pittsburgh en 2018, l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, a rapporté le New York Times.

En juin, le jury a déclaré Bowers, 50 ans, coupable de dizaines de crimes de haine fédéraux lors du procès qui s'est tenu au tribunal de district de Pittsburgh, dans l'ouest de la Pennsylvanie. Bowers a été reconnu coupable de 63 chefs d'accusation, dont 11 chefs d'obstruction au libre exercice de croyances religieuses ayant entraîné la mort. Il y a deux semaines, au cours de la première phase du procès consacrée à la détermination de la peine, le jury a estimé que Bowers était passible de la peine de mort. Les jurés ont ensuite entendu les témoignages et les arguments des procureurs et des avocats de la défense sur la question de savoir s'il méritait d'être mis à mort pour les meurtres. Le 16 juin, le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Les avocats de la défense n'ont pas contesté qu'il avait planifié et exécuté l'attentat, mais ont fait valoir qu'il souffrait d'une maladie mentale de longue durée et qu'il délirait. Les jurés ont entendu le témoignage de certains survivants de l'attentat et ont pris connaissance de preuves de l'antisémitisme de Bowers, notamment de multiples messages attaquant les Juifs publiés sur un site web d'extrême droite dans les mois qui ont précédé l'attentat. Dans les affaires de peine capitale au niveau fédéral, un vote unanime des jurés dans une phase distincte du procès est nécessaire pour condamner un accusé à la peine de mort, et le juge ne peut pas rejeter le vote du jury. Si le jury n'avait pas été en mesure de prendre une décision unanime, Bowers aurait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Le juge du district des États-Unis Robert Colville devrait formellement condamner Bowers à la peine de mort lors d'une audience jeudi matin, au cours de laquelle des parents des victimes de Bowers devraient s'adresser à la cour, a rapporté le Times. La décision du jury de mercredi marque la première fois depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden, un démocrate, en janvier 2020, que des procureurs fédéraux ont demandé et obtenu la peine de mort. Le ministère américain de la justice a instauré un moratoire sur les exécutions fédérales pendant qu'il réexamine la question de la peine de mort, que Joe Biden s'était engagé à abolir lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Lors de la phase de détermination de la peine, les procureurs ont fait valoir que Bowers avait l'intention et la préméditation nécessaires pour être condamné à la peine de mort. Ils ont présenté des témoins et des preuves montrant qu'il avait soigneusement planifié l'attaque et qu'il avait délibérément ciblé des fidèles âgés et vulnérables. Les avocats de la défense ont fait valoir que Bowers souffrait d'une maladie mentale grave, notamment de schizophrénie, et qu'il n'avait donc pas le niveau d'intention nécessaire. Le rabbin Jeffrey Myers, qui s'était caché dans une salle de bains pendant l'attaque, a remercié le jury dans un communiqué, déclarant : "J'espère que nous pourrons commencer à guérir et à aller de l'avant".