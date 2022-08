Le jury du Michigan commence à examiner le cas de deux personnes accusées d'avoir comploté pour kidnapper le gouverneur.

Adam Fox, 39 ans, et Barry Croft Jr, 46 ans, risquent la prison à vie s'ils sont reconnus coupables d'enlèvement et de complot d'armes devant la cour fédérale de Grand Rapids, Michigan.

Un vice de procédure a été déclaré lors de leur premier procès en avril, tandis que deux autres accusés ont été déclarés non coupables dans l'une des affaires les plus marquantes de ces dernières années, impliquant des accusations de terrorisme intérieur et des milices.

Croft est également accusé de possession d'un engin explosif, que les procureurs affirment que les conspirateurs présumés avaient prévu d'utiliser lors du complot.

Les deux hommes font partie des 13 hommes qui ont été arrêtés en octobre 2020 et inculpés de crimes d'État ou fédéraux dans le cadre du complot d'enlèvement présumé. Sept d'entre eux font face à des accusations devant un tribunal d'État.