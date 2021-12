Le jury du concours « Droits des usagers de la santé » 2021 sélectionnent 5 projets lauréats dont 3 dans le champ médico-social

Cinq lauréats ont été retenus par le jury du concours national « Droits des usagers de la santé » 2021. Présidé par Gérard Raymond, président de France Assos Santé et membre du Conseil économique social et environnemental (CESE), le jury compte parmi ses membres la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Parmi ces projets, 3 concernent le champ médico-social.

Le concours « Droits des usagers de la santé » : un temps fort de la promotion des droits des résidents et des patients

Le concours national porté par la Direction générale de l'offre de soin du Ministère des solidarités et de la santé s'inscrit dans un dispositif global. Tout au long de l'année, une labellisation de projets locaux au niveau des agences régionales de santé (ARS), en lien avec les instances de démocratie sanitaire permet de mieux faire connaître les droits des patients et résidents en France et de renforcer leur application. Ainsi, l'édition 2021 du concours a vu 62 projets labellisés par les ARS sur 164 projets déposés dans 14 régions participantes, dont les ultramarines.

Le jury des lauréats du concours s'est attaché à primer des démarches exemplaires, transposables à d'autres contextes et particulièrement innovantes, dans une logique de diffusion des bonnes pratiques. Dans le contexte actuel si particulier, une attention particulière a été portée aux projets permettant de maintenir l'effectivité des droits en période de crise.

3 projets lauréats concernent le champ médico-social

Parmi les 5 projets lauréats sélectionnés, 3 s'attachent à renforcer les droits des personnes en situation de handicap :

"Sens", Centre Charlotte-Blouin (Angers, Pays-de-la-Loire)

Le parcours des jeunes déficients sensoriels ou visuels fait trop souvent l'objet de ruptures. Pour y remédier, le centre a créé une application mobile pour leur permettre de gagner en autonomie une fois « hors-les-murs » d'un établissement spécialisé. À travers le concept de pair-aidance, l'outil apporte des informations adaptées sur des thématiques ciblées en vue de renforcer le pouvoir d'agir des personnes lors de leur prise en charge et de faciliter leur projet d'insertion, professionnel ou personnel. Mené par et pour les usagers, ceux-ci ont joué un rôle actif dans la conception du projet, le choix des thématiques et des articles et la participation aux tests

"Rendre effectif le droit de vote en maison d'accueil spécialisée", Maison d'accueil spécialisée Les Sorbiers (Hillion, Bretagne)

Longtemps considérés comme des citoyens non électeurs, les personnes vivant en résidence spécialisée se sont vus reconnaître pleinement le droit de voter depuis un décret de mars 2019. Pour amener ses résidents à l'exercer, la MAS Les Sorbiers mène un dispositif inclusif, ses « journées citoyennes », qui permet aux résidents d'échanger avec des citoyens hillionnais sur le droit de vote, d'apprendre à « devenir » un électeur, de s'informer sur le processus d'inscription sur les listes électorales, de prendre connaissance de la vie politique… Tout cela, à travers des mises en situations réelles.

"Une équipe mobile d'accès et d'accompagnement aux soins des personnes en situation de handicap (EMAH)", Groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille (Hauts-de-France)

Objectif de cette démarche menée par le GHICL : adapter, personnaliser et accompagner le parcours de soins des personnes en situation de handicap, pour tout type de handicap et à tout âge de la vie. Cela, en facilitant l'accès « de tout à tous » et donc en inversant le paradigme habituel, qui consiste encore parfois à renvoyer sur ces personnes le poids des difficultés rencontrées. Ainsi, elles peuvent bénéficier de ressources déjà existantes comme des télé-soins, le programme de formation J'HANDISCUTE ou encore de lieux de consultation adaptés.

Pour plus d'information sur les projets lauréats, rendez-vous sur le site du ministère des solidarités et de la santé.