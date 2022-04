Le jury examine les accusations portées contre les hommes accusés de complot d'enlèvement dans le Michigan.

Lors des plaidoiries finales vendredi, un procureur du gouvernement a décrit les défendeurs comme étant "paranoïaques" et déterminés à déclencher une guerre civile en enlevant Whitmer et en la rendant responsable des restrictions imposées aux activités sociales et commerciales en raison du COVID-19.

Les avocats de la défense ont déclaré que leurs clients ont été contraints de discuter du complot par des informateurs du FBI et n'ont jamais fait de plans concrets de leur propre chef.

L'affaire a jeté un coup de projecteur sur deux des organisations militantes de droite qui ont émergé dans les années qui ont suivi l'élection de l'ancien président Donald Trump en 2016. Elle met également en lumière la mesure dans laquelle la pandémie et les efforts du gouvernement pour la contrôler sont devenus un sujet de discorde dans la politique américaine, poussant certaines personnes à l'extrême.

Les quatre accusés - Adam Fox, Brandon Caserta, Barry Croft Jr. et Daniel Harris - ont été inculpés de complot d'enlèvement. Fox, Croft et Harris ont également été accusés de conspiration en vue d'utiliser une arme de destruction massive.

S'ils sont reconnus coupables, les hommes pourraient passer le reste de leur vie en prison.

Lundi, le jury de 12 personnes a terminé la première journée de délibérations sans parvenir à un verdict.

Vers 15 heures, les jurés ont demandé au juge de district américain Robert Jonker : "Qu'est-ce qu'une arme ?" - une référence apparente à l'accusation d'arme de destruction massive.

Jonker a répondu qu'une arme est tout ce qui peut être utilisé pour "détruire, blesser ou tuer quelqu'un ou quelque chose, par opposition à quelque chose que vous utiliseriez pour vous amuser", a rapporté le journal Detroit Free Press.

Deux autres hommes initialement inculpés - Ty Garbin et Kalen Franks - ont conclu des accords de plaidoyer et ont servi de témoins vedettes pour l'accusation lors du procès. Garbin purge actuellement une peine de six ans, tandis que Franks attend sa sentence.

Les quatre hommes jugés, plus Garbin et Franks, font partie des 13 personnes qui ont été arrêtées en octobre 2020 et inculpées de crimes d'État ou fédéraux dans le cadre de la conspiration d'enlèvement présumée. Sept d'entre eux font face à des accusations devant un tribunal d'État.

Le FBI a déclaré qu'il avait commencé à suivre les mouvements du groupe après avoir vu des discussions en ligne qui comprenaient des messages sur le renversement violent de certains gouvernements d'État. L'objectif du groupe était de mettre fin aux restrictions des activités sociales et commerciales imposées pendant la pandémie de coronavirus. Les procureurs les ont également accusés de vouloir déclencher une deuxième guerre civile américaine.

Harris, Caserta et un informateur sous couverture qui a témoigné au procès étaient membres des Wolverine Watchmen, un groupe de miliciens, selon les procureurs. Croft et Fox étaient membres des "Three Percenters", une organisation d'extrême-droite similaire.