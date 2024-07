Un jury américain a rendu mardi son verdict dans le procès pour racket et fraude de Guo Wengui, un homme d'affaires chinois en exil et opposant déclaré au gouvernement communiste de Pékin, qui aurait volé des centaines de millions de dollars à des internautes.

Le verdict devrait être lu prochainement.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont déclaré que Guo avait recueilli plus d'un milliard de dollars en garantissant à ses adeptes sur les médias sociaux qu'ils ne perdraient pas d'argent s'ils le rejoignaient dans une série de programmes d'investissement et de crypto-monnaies entre 2018 et 2023, dont une partie devait, selon lui, servir à défier le gouvernement chinois.

Les procureurs affirment que l'ancien magnat de l'immobilier a dépensé l'argent pour acheter des biens de luxe, notamment un manoir dans le New Jersey, une Lamborghini rouge et un yacht.

Guo a plaidé non coupable de 12 chefs d'accusation, dont celui de racket, au cours d'un procès qui a duré sept semaines. Ses avocats l'ont présenté comme un ardent dissident qui a fait étalage de sa richesse dans le cadre de sa critique politique du Parti communiste chinois (PCC), et ont déclaré que les jurés ne devaient pas se hâter de rendre leur jugement, comme l'avaient fait les procureurs.

"M. Guo ne se souciait pas de l'argent", a déclaré l'avocat de la défense Sidhardha Kamaraju lors de sa plaidoirie finale jeudi. "Il se souciait du mouvement.

Après l'intervention de M. Kamaraju, le procureur Juliana Murray a déclaré aux jurés qu'il avait raison de dire que M. Guo s'intéressait au mouvement anti-CCP.

"Et au moins l'une des raisons pour lesquelles il aimait ce mouvement est qu'il s'agissait de sa tirelire personnelle", a déclaré Mme Murray. Lors d'une plaidoirie précédente, mercredi, le procureur Ryan Finkel a diffusé des vidéos de Guo présentant des investissements, dont plusieurs dans lesquelles Guo portait des lunettes de soleil et se tenait sur le pont d'un yacht.

Plus tôt dans le procès, les jurés ont été autorisés à tenir les clés de la Lamborghini que les autorités ont trouvée dans un garage de la propriété de Guo dans le Connecticut.

M. Kamaraju a fait valoir que le manoir du New Jersey et la Lamborghini n'étaient pas des biens personnels de M. Guo, mais plutôt des équipements mis à la disposition d'un club de membres de luxe pour ses partisans. Guo est emprisonné depuis son arrestation en mars 2023. S'il est reconnu coupable, la juge Analisa Torres du district des États-Unis pourrait l'envoyer en prison pour des décennies.

Finkel a également montré aux jurés une vidéo de Steve Bannon, ancien conseiller de l'ancien président américain Donald Trump, faisant la promotion de l'une des entreprises de Guo lors d'une conférence de presse en 2018.

Bannon a été arrêté en août 2020 sur le yacht de Guo, le Lady May, dans le cadre d'une affaire de fraude non liée et a ensuite été gracié par Trump.