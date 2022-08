Le kényan Ruto déclaré président élu dans des scènes chaotiques

Saluant la commission électorale comme des "héros" après avoir été déclaré vainqueur, Ruto a déclaré : "Il n'y a pas de retour en arrière. Nous sommes tournés vers l'avenir. Nous avons besoin de toutes les mains sur le pont pour aller de l'avant".

L'homme de 55 ans avait fait des divisions de classe du Kenya la pièce maîtresse de sa campagne pour devenir le cinquième président du pays, promettant de récompenser les "arnaqueurs" à faible revenu.

Il a également méprisé les dynasties politiques du Kenya - son adversaire Raila Odinga et le président Uhuru Kenyatta, fils du premier vice-président et du premier président de la nation, respectivement. Kenyatta, qui a atteint sa limite de deux mandats en tant que président, s'est brouillé avec Ruto après la dernière élection et a cette fois-ci soutenu Odinga, faisant ainsi sa cinquième tentative pour gagner la présidence.

Une fois en fonction, Ruto devra faire face à une crise économique et sociale dans l'économie la plus avancée d'Afrique de l'Est, où les Kenyans pauvres, déjà ébranlés par l'impact du COVID-19, ont été frappés par les hausses mondiales des prix des aliments et du carburant.

La pire sécheresse depuis 40 ans a dévasté le nord du pays, laissant 4,1 millions de personnes dépendantes de l'aide alimentaire, tandis que les niveaux d'endettement ont grimpé en flèche.

M. Ruto, qui dirige l'Alliance Kenya Kwanza (Kenya First), semblait avoir pris l'avantage sur le leader de l'opposition, M. Odinga, alors que les Kenyans attendaient les résultats définitifs des élections qui se sont tenues il y a près d'une semaine.

Quelques minutes avant que le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, n'annonce la victoire de Ruto, son adjointe Juliana Cherera avait déclaré aux médias, dans un autre endroit, qu'elle et trois autres commissaires désavouaient les résultats.

"Nous ne sommes pas en mesure de nous approprier les résultats qui seront annoncés, en raison de la nature opaque de cette dernière phase de l'élection générale", a-t-elle déclaré.

La commission électorale compte sept commissaires.

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE

La commission électorale a mis en place de nombreux freins et contrepoids pour tenter d'éviter des différends comme ceux qui ont conduit à des violences au cours desquelles plus de 1 200 personnes ont été tuées après l'élection de 2007. En 2017, plus de 100 personnes ont été tuées après que la Cour suprême a annulé le résultat initial en raison d'irrégularités dans le processus électoral.

Craignant que les allégations de fraude électorale ne conduisent à des scènes sanglantes comme celles qui ont suivi les scrutins présidentiels de 2007 et 2017, M. Cherera a exhorté les parties à poursuivre tout litige devant les tribunaux.

Les diplomates et les observateurs internationaux ont été expulsés de la salle de dépouillement avant que Chebukati ne prenne la parole, alors que des échauffourées ont éclaté.

Avant d'annoncer que Ruto était le vainqueur, Chebukati a déclaré que deux commissaires et le directeur général de la commission électorale avaient été blessés et étaient soignés.

Chebukati a déclaré que Ruto avait obtenu 50,49% des voix, contre 48,5% pour Odinga.

Le candidat gagnant doit obtenir 50 % des voix plus une.

Les obligations d'État kényanes libellées en dollars ont chuté jusqu'à 2,9 cents par dollar, selon les données de Tradeweb.

Les Nations Unies ont pris note des résultats, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stephane Dujarric, et ont encouragé tous les candidats à "recourir aux voies légales pour faire face à toute difficulté qui pourrait survenir."

L'ambassade des États-Unis au Kenya a exhorté toutes les parties à travailler ensemble pour résoudre pacifiquement les préoccupations relatives à l'élection.

"Nous demandons à tous les dirigeants des partis politiques de continuer à exhorter leurs partisans à rester pacifiques et à s'abstenir de toute violence", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

PAS TERMINÉ

Odinga n'a pas assisté à l'annonce. Sa colistière, Martha Karua, a ensuite tweeté : "ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini".

Saitabao Kanchory, agent principal national de l'Alliance Azimio La Umoja (Déclaration d'unité) d'Odinga, a déclaré aux journalistes à l'extérieur du centre de dépouillement qu'il continuerait à "demander des comptes à Wafula Chebukati ... devant le peuple kényan afin d'obtenir une élection libre, équitable et crédible".

Dans les bidonvilles de Kibera à Nairobi et Kisumu, tous deux bastions d'Odinga, la réaction a été immédiate.

Plusieurs panaches de fumée noire se sont élevés dans les rues de Kibera, reflétant des scènes similaires à Kisumu, à l'ouest du pays, alors que des personnes brûlaient des piles de pneus. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les foules.

À Kisumu, le gouverneur Anyang' Nyong'o a appelé au calme alors que les manifestations dans certaines parties de la ville au bord du lac devenaient violentes après la proclamation de la victoire de Ruto. Il a déclaré que la direction d'Azimio travaillait à planifier sa réponse pour "assurer la justice" pour Odinga.

Au milieu des cris de "Nous avons besoin de Raila maintenant !", "Chebukati doit partir !" et "Pas de Raila, pas de paix !", les conducteurs de motos klaxonnaient et les gens soufflaient dans des vuvuzelas et des sifflets.

En revanche, l'ambiance à Eldoret - le fief de Ruto - était à l'extase.

"Nous sommes très heureux. Je crois au leader qui a été choisi, je crois en l'IEBC (la commission électorale)", a déclaré Kenneth Kibitok, 25 ans, résident d'Eldoret.

"Il s'occupe du bas vers le haut. Les gens d'en bas seront en haut", a déclaré Kibitok, qui avait passé toute la journée sur un tronçon de trottoir d'Eldoret populaire auprès des Kenyans qui aiment discuter de politique.