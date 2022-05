Le kiwi s'envole en raison de la politique hawkish de la RBNZ, le billet vert rebondit depuis son plus bas niveau sur un mois.

Le kiwi a inversé des pertes aussi importantes que 0,53% avant la décision sur le taux d'intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande pour gagner jusqu'à 0,61%, atteignant un sommet de trois semaines à 0,65 $ immédiatement après. Il s'est échangé dernièrement à 0,43% de plus à 0,6488$.

La RBNZ a augmenté le taux directeur d'un demi-point, comme prévu, mais a publié des orientations plus optimistes sur sa future politique, affirmant qu'une hausse plus importante et plus précoce réduit le risque de persistance de l'inflation.

Pendant ce temps, l'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six rivaux majeurs - a augmenté de 0,16 % à 101,92, s'éloignant de son plus bas niveau de la nuit à 101,64, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 26 avril.

L'indice a reculé de 1,23 % au cours des deux premiers jours de la semaine, s'éloignant encore davantage du sommet de près de deux décennies au-dessus de 105 atteint au milieu du mois, dans un contexte de baisse des rendements du Trésor de référence, les traders se positionnant en faveur d'une hausse des taux de la Réserve fédérale un peu moins agressive.

Le rendement du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 2,7631 % dans les échanges à Tokyo, après avoir atteint un plus bas niveau de près d'un mois à 2,718 % pendant la nuit.

Le dollar a légèrement augmenté de 0,08 % par rapport à son homologue japonais, qui est très sensible aux mouvements des obligations du Trésor à long terme, pour s'échanger à 126,945 yens. Il a atteint son plus bas niveau en plus de cinq semaines, à 126,37 yens, lors de la séance précédente.

L'euro a reculé de 0,22 % à 1,07105 $, mais est resté proche du sommet de mardi à 1,0748 $, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 25 avril, après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les taux d'intérêt de la zone euro seraient probablement en territoire positif d'ici la fin du troisième trimestre.

Les commentaires de Mme Lagarde impliquent une augmentation d'au moins 50 points de base du taux de dépôt et ont alimenté la spéculation sur des hausses plus importantes cet été.

Les perspectives de politique monétaire ont orienté les marchés des changes cette semaine, et les traders chercheront de nouveaux indices sur le rythme de resserrement de la Fed pour le reste de l'année lorsque le procès-verbal de la dernière réunion de fixation des taux sera publié plus tard dans la journée mondiale.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a averti qu'une hausse des taux trop rapide pourrait créer "une dislocation économique significative", exhortant ses collègues à "procéder avec prudence", dans un essai publié mardi.

"Il n'est pas clair si nous nous rapprochons de la mise de la Fed, mais il est clair que les vents contraires de la croissance deviennent plus évidents", a écrit Tapas Strickland, économiste des marchés à la National Australia Bank, dans une obligation pour les clients.

"La Fed reste bien sûr concentrée sur l'inflation, mais si l'inflation lue devait (commencer) à se modérer, alors Bostic a ouvert la possibilité d'une pause de la Fed."

Ailleurs, la livre sterling a glissé de 0,12 % à 1,2521 $, tandis que le dollar australien a perdu 0,23 % à 0,70905 $.

La cryptomonnaie bitcoin a poursuivi sa consolidation de deux semaines autour de 30 000 $, se négociant pour la dernière fois 1,24 % plus haut à 29 998,34 $.