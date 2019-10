Lundi 19 octobre 1987, Wall Street chute de 22.6%, record absolu de baisse quotidienne toujours d'actualité ! Mais quelles ont-été les causes et conséquences de ce krach ? Pourrait-il se reproduire aujourd'hui ? Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.