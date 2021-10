Près d'un an après son lancement, le label Relance vient de franchir le seuil des 200 fonds labellisés. Avec plus de 110 sociétés de gestion disposant d'au moins un fonds labellisé, ce résultat confirme le succès rencontré par cette initiative, qui vise à mobiliser l'épargne vers des placements à même de répondre aux besoins de financement des entreprises françaises et, ce faisant, de soutenir l'investissement et l'emploi en cette phase de reprise économique.



Plus de la moitié des 201 fonds labellisés peuvent ainsi être souscrits dans le cadre des supports d'épargne usuels, qu'il s'agisse du PEA, PEA-PME, de l'épargne salariale et de l'épargne, ou encore de l'assurance-vie, avec un tiers des fonds labellisés accessibles en sous-jacent d'unités de compte.



L'ensemble des fonds labellisés Relance est investi à ce jour pour plus de 16 milliards d'euros en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les entreprises françaises.



Totalisant un encours sous gestion de 22,4 milliards d'euros, les fonds labellisés sont investis à 72 % dans des entreprises françaises et à 52 % dans des PME et ETI. Ils ont d'ores et déjà participé à plus de 300 opérations d'augmentation de capital et introductions en Bourse, apportant ainsi des ressources nouvelles aux entreprises de leur portefeuille.



L'objectif, fixé par Bruno Le Maire, d'apporter d'ici mi-2022 20 milliards d'euros de financement en fonds propres ou quasi-fonds propres avec les fonds labellisés Relance est désormais en passe d'être atteint.