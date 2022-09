Le lac rose du Sénégal menacé par les eaux de crue après une pluie diluvienne

Le Sénégal, comme d'autres pays de la région de l'Afrique occidentale et centrale, a enregistré ces dernières semaines des précipitations supérieures à la normale qui ont déclenché des inondations destructrices après la défaillance des systèmes de drainage.

"C'est la première fois que je vois cela. J'ai perdu beaucoup d'argent avec mon sel qui a été lavé et dissous par l'eau", a déclaré Diare mardi.

Le lac, séparé de l'océan Atlantique par un cordon dunaire, est situé à environ 35 km (20 miles) de Dakar, la capitale du Sénégal. C'est l'un des sites les plus visités du pays, et il est considéré comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Officiellement connu sous le nom de lac Retba, il tire sa teinte rosée d'une algue qui produit le pigment coloré, et comme la mer Morte, il est également connu pour sa forte teneur en sel.

Diare est l'une des plus de 3 000 personnes qui vivent du lac, dont des centaines de plongeurs qui ratissent manuellement le sel du fond du lac, produisant environ 38 000 tonnes par an. Le sel est utilisé pour la cuisine et exporté dans toute la région.

Alors que des pluies persistantes ont arrosé le Sénégal, avec environ 126 millimètres (5 pouces) enregistrés en une seule fois au cours du week-end dernier, selon le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, les systèmes de drainage et les réservoirs de rétention ont rapidement été dépassés et ont canalisé les eaux de crue vers le lac.

Selon l'agence de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal, les précipitations supérieures à 50 mm dans le pays sont considérées comme "extrêmes".

Lorsque les flux ont atteint le lac, le niveau de l'eau a augmenté, emportant des dizaines de monticules de sel, a déclaré Babacar Ba, un autre mineur qui tentait de sauver ses monticules restants.

Abdoulaye Faty, hydrologue et professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a déclaré à Reuters que la montée des eaux dans les plateaux environnants s'est naturellement accumulée dans le lac de faible altitude.

Comme le lac a reçu d'abondantes eaux de crue, cela pourrait avoir un impact sur sa teneur en sel et sa couleur, a-t-il ajouté.

À un mois de la fin de la saison des pluies sénégalaise (juin-octobre), d'autres entreprises autour du lac, notamment des restaurants et des opérateurs de bateaux à fond plat, qui emmènent les touristes en excursion sur le lac, comptent leurs pertes et s'inquiètent de l'avenir.

"Ce qui attirait les visiteurs, c'était la sensation de flotter à la surface du lac en raison de sa teneur en sel. Actuellement, personne ne peut flotter ici", a déclaré Abdou Seye Dieng qui gère un camping sur les rives.

Le gouvernement a activé un plan national pour aider les communautés touchées par les inondations pérennes, et une mission du ministère de l'Eau et de l'Assainissement devrait bientôt visiter le lac.