Le leader du Parti démocrate sud-coréen Lee Jae-myung est resté hospitalisé en soins intensifs mercredi, un jour après l'attaque au couteau dont il a été victime et qui a choqué les dirigeants politiques qui se disputent la tête d'une élection majeure à trois mois de l'échéance.

Les chirurgiens ont opéré Lee pendant plus de deux heures mercredi en fin de journée pour réparer un vaisseau sanguin important dans son cou qui a été tranché lorsqu'un assaillant s'est jeté sur lui et l'a poignardé avec un couteau.

"L'acte de terreur contre le président Lee Jae-myung est clairement un défi et une menace pour la démocratie", a déclaré Hong Ik-pyo, chef de file du Parti démocrate, lors d'une réunion du conseil de direction du parti.

Il a demandé une enquête rapide et un renforcement de la sécurité pour les personnalités politiques de premier plan, faisant écho à de nouvelles questions sur la sécurité des campagnes électorales dans un pays ayant un passé de violence politique malgré des restrictions strictes sur la possession d'armes à feu.

Jin Jeong-hwa, un partisan du parti qui a été témoin de la scène de l'agression, a déclaré que l'incident montrait clairement la nécessité d'une protection plus forte et plus professionnelle pour les dirigeants politiques, et pas seulement pour la police qui est déployée pour surveiller.

"Des personnes comme les leaders de l'opposition ont vraiment besoin d'un service de sécurité spécialisé", a déclaré M. Jin lors d'un entretien avec Reuters. Il a ajouté qu'il était clair, d'après son expérience des événements politiques, que M. Lee était très exposé à des menaces pour sa sécurité personnelle.

M. Lee, un progressiste au discours ferme qui a perdu de justesse l'élection présidentielle de 2022, avait rallié le parti pour conserver la majorité parlementaire qu'il détient face aux conservateurs du président Yoon Suk Yeol.

La Corée du Sud organise des élections cruciales le 10 avril, au cours desquelles les conservateurs tenteront de regagner la majorité pour la première fois depuis 2016 et de soutenir les politiques pro-entreprises du président Yoon Suk Yeol, notamment les réductions d'impôts, la déréglementation et les réformes sociales.

L'attaque contre M. Lee, qui s'est déroulée rapidement mais qui a été largement filmée lors de l'événement public en plein air, a choqué son parti et ses rivaux, qui ont condamné toute violence à l'encontre de personnalités politiques.

Lee a été transporté par avion de Busan, où a eu lieu l'attaque, à Séoul mardi, où il a été opéré pour reconstruire la veine jugulaire qui pompe le sang de la tête vers le cœur et pour insérer un tube afin de soutenir le vaisseau endommagé.

Il est conscient et se rétablit dans l'unité de soins intensifs, ont déclaré les responsables du parti.

Le chef du parti conservateur People Power Party a réduit le nombre d'événements publics prévus et les deux partis ont demandé à leurs membres de s'abstenir de tout commentaire susceptible d'enflammer les électeurs pendant la convalescence de M. Lee.

M. Lee a été battu par M. Yoon par moins de 1 % des voix, soit la marge la plus étroite, lors d'une élection présidentielle âprement disputée. Depuis, il fait l'objet d'allégations de corruption dans le cadre d'un projet de développement lorsqu'il était maire d'une ville proche de Séoul. Il nie toute malversation.