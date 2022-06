Le leader de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avertit l'opposition de ne pas "faire de la politique" avec la visite en Chine.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré le Premier ministre James Marape vendredi, après avoir signé des accords avec son homologue, dans les derniers jours d'une tournée de huit nations.

La Chine n'a pas réussi à obtenir le consensus de 10 nations insulaires du Pacifique pour un pacte régional de grande envergure sur la sécurité et le commerce lors d'une réunion lundi. Plusieurs nations ont déclaré que c'était trop précipité et qu'elles voulaient consulter la région plus large, où certains pays ont des liens diplomatiques avec Taïwan et non avec Pékin.

Néanmoins, Wang a conclu une série d'accords bilatéraux sur les infrastructures, la pêche, le commerce et les équipements de police lors de sa tournée, et les responsables affirment que les discussions sur un pacte régional vont se poursuivre.

Graphique : L'ouverture de la Chine aux nations insulaires du Pacifique Sud-

Le média d'État chinois Xinhua a rapporté cette semaine que Pékin souhaitait que les pays en développement se joignent à sa nouvelle "Initiative de sécurité globale", bien que les détails aient été peu nombreux.

Les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont exprimé leur inquiétude quant aux ambitions de Pékin d'accroître sa présence en matière de sécurité et de maintien de l'ordre dans le Pacifique, après avoir conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, est arrivée à Tonga vendredi pour souligner les engagements du nouveau gouvernement australien en matière de changement climatique, lors de son deuxième voyage dans la région depuis son assermentation la semaine dernière.

"Nous ne sommes pas un gouvernement ou un pays qui veut venir vous dire ce que vous devez faire", a déclaré Mme Wong, qui a visité les Samoa jeudi et promis un nouveau patrouilleur de garde-côtes.

Administrée par l'Australie jusqu'en 1975 et son voisin le plus proche, la Papouasie-Nouvelle-Guinée occupe une position stratégique et est riche en ressources mais largement sous-développée.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a une politique étrangère "d'amis pour tous et d'ennemis pour personne", a déclaré le Premier ministre Marape dans un communiqué.

"La Chine est le principal acheteur de nos produits, et nous nous engagerons davantage avec elle dans le commerce et les échanges, ainsi que dans d'autres aspects de nos relations bilatérales à l'avenir", a-t-il déclaré.

La Chine achète plus de 50 % de tout le gaz produit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et "a pris l'engagement d'acheter du gaz supplémentaire", a-t-il dit.

M. Marape s'en est pris à l'ancien Premier ministre Peter O'Neill, candidat à l'élection présidentielle, qui a critiqué le moment de la visite de M. Wang comme étant inapproprié et a prévenu qu'aucun accord ne devait être signé.

"L'ancien premier ministre sait très bien qu'il ne faut pas faire de la politique avec la visite d'un leader international dans notre pays", a déclaré M. Marape.

LE TONGA PARTAGE LE "RESPECT DE LA DÉMOCRATIE".

Le Premier ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, qui a signé six accords avec la Chine mardi, a remercié Wong vendredi pour la réponse rapide de l'Australie à une éruption volcanique et un tsunami dévastateurs en janvier.

Les Tonga et l'Australie partagent "le respect de la démocratie et de l'État de droit ainsi que des droits et libertés d'autrui, et cela reste les principes importants de nos relations", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'aide australienne a été cruciale dans l'histoire des Tonga et se poursuivra dans les domaines prioritaires que sont l'éducation, la santé, la défense, le commerce, le maintien de l'ordre et la gouvernance démocratique, a-t-il déclaré.

Les Tonga ont une dette extérieure de 195 millions de dollars, soit 35,9 % de leur PIB, dont les deux tiers sont dus à la banque chinoise Export-Import Bank, selon son budget.

M. Sovaleni a déclaré aux journalistes mercredi que la dette avait été discutée lors de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, et que les Tonga continueraient à effectuer des remboursements.

L'Australie a proposé d'augmenter les possibilités de travail pour les Tongans en Australie, ainsi que les possibilités d'exportation, a-t-il ajouté.