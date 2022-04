Le leader de la campagne pour le financement du mur frontalier de Trump va plaider coupable

Le ministère américain de la Justice a révélé son accord de plaidoyer avec Brian Kolfage, qui a mené la campagne "We Build the Wall", dans un dépôt mercredi auprès du tribunal de district américain de Manhattan.

Kolfage devrait officiellement enregistrer son plaidoyer le 21 avril devant la juge de district américaine Analisa Torres. Son avocat n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le gouvernement avait, en août 2020, inculpé Kolfage, l'ancien conseiller de Trump Steve Bannon et deux autres accusés au sujet de Nous construisons le mur.

Kolfage, de Miramar Beach, en Floride, a créé la campagne privée en décembre 2018, 14 ans après avoir perdu ses jambes et sa main droite dans une attaque à la roquette en Irak. Il s'est imprégné de la politique conservatrice après son retour de ce pays.

Les procureurs ont déclaré que Kolfage a dit aux donateurs potentiels qu'il ne prendrait "pas un centime" alors qu'il a recueilli plus de 25 millions de dollars, mais a pris plus de 350 000 $ et dépensé de l'argent pour un bateau, un SUV de luxe, une voiturette de golf, des bijoux et de la chirurgie esthétique, entre autres dépenses.

L'accusation de complot de fraude électronique est passible d'une peine de prison maximale de 20 ans. Les charges fiscales, initialement déposées en Floride, comprennent la production de fausses déclarations d'impôts et la fraude électronique.

Une accusation distincte de complot pour blanchiment d'argent ne fait pas partie de l'accord de plaidoyer de Kolfage, selon la lettre de mercredi.

Torres a rejeté l'acte d'accusation contre Bannon en mai dernier, après que Bannon ait reçu une grâce présidentielle dans les dernières heures de la présidence de Trump.

Le co-accusé de Kolfage, Andrew Badolato, devrait également plaider coupable le 21 avril, selon les dossiers judiciaires.

Le dernier accusé, Timothy Shea, avait accepté en principe de plaider également coupable mais a changé d'avis, ont déclaré les procureurs la semaine dernière.

"M. Shea exerce son droit constitutionnel à un procès équitable", a déclaré son avocat John Meringolo dans un courriel mercredi.

Les affaires sont U.S. v Kolfage et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-cr-00412 ; et U.S. v Kolfage dans la même cour, No. 22-cr-00201.