Le leader du Burkina Faso affirme que la situation sécuritaire dictera le calendrier de la transition

Le pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une insurrection de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui ont tué des milliers de personnes et déplacé plus de 1,7 million de personnes.

"Plus vite nous parviendrons à juguler cette situation, plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal", a déclaré Damiba dans un discours à la nation.

La junte militaire du pays, qui s'est emparée du pouvoir lors d'un coup d'État en janvier, a résisté à la pression des dirigeants ouest-africains pour raccourcir le délai avant les élections à moins de trois ans.