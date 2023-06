Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré mardi qu'il avait prévu trois séances d'information sur l'intelligence artificielle à l'intention des sénateurs, dont la première séance d'information classifiée sur le sujet.

Dans une lettre adressée à ses collègues mardi, le chef de file des démocrates a déclaré que les sénateurs devaient approfondir leur compréhension de l'intelligence artificielle.

"L'IA change déjà notre monde, et les experts nous ont dit à plusieurs reprises qu'elle aura un impact profond sur tout, de notre sécurité nationale à nos salles de classe en passant par notre main-d'œuvre, y compris des déplacements d'emplois potentiellement importants", a déclaré Schumer.

La première séance d'information est un aperçu général de l'IA, la deuxième examinera comment faire en sorte que les États-Unis prennent l'initiative en matière d'IA et la troisième séance d'information, qui sera classifiée, portera sur les questions et les implications en matière de défense et de renseignement, précise la lettre.

Les dates et les temps utiles de l'audience seront annoncés plus tard, a-t-il ajouté.

Schumer a lancé un effort en avril pour établir des règles sur l'intelligence artificielle afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale et d'éducation, alors que l'utilisation de programmes tels que ChatGPT se généralise.

ChatGPT, un programme d'IA qui a récemment attiré l'attention du public pour sa capacité à rédiger rapidement des réponses à un large éventail de requêtes, a attiré l'attention des parlementaires américains. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, il est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire.

Le projet de M. Schumer devra être approuvé par le Congrès et la Maison-Blanche, ce qui pourrait prendre encore plusieurs mois. Il s'agit toutefois de l'étape la plus concrète vers l'adoption d'une nouvelle réglementation par le gouvernement américain pour répondre aux préoccupations croissantes concernant l'IA générative.