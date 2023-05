Le chef du principal parti d'opposition travailliste britannique, Keir Starmer, a déclaré mardi qu'il était susceptible d'abandonner sa promesse d'offrir la gratuité des frais d'inscription à l'université, expliquant ce revirement probable par les circonstances économiques.

Le parti travailliste s'est engagé à supprimer les frais d'inscription à l'université dans le cadre de sa campagne en vue des deux dernières élections nationales de 2017 et 2019, et M. Starmer est resté fidèle à cette politique après avoir pris la tête du parti en 2020. L'abolition des frais d'inscription devrait coûter au gouvernement des milliards de livres sterling par an.

"Il est probable que nous nous écartions de cet engagement parce que nous nous trouvons dans une situation financière différente", a déclaré M. Starmer à la BBC.

Jeudi, M. Starmer cherchera à prouver ses compétences électorales lors des scrutins locaux, avant les élections nationales qui devraient avoir lieu l'année prochaine.

L'abandon de la promesse de supprimer les frais de scolarité, qui s'élèvent actuellement à un maximum de 9 250 livres (11 569,90 dollars) par an pour les étudiants britanniques qui étudient en Angleterre, pourrait nuire à sa position auprès des membres de la gauche du parti.

M. Starmer a déclaré que le parti étudiait des options pour le financement des universités et qu'il ferait une annonce une fois qu'il aurait arrêté une nouvelle politique.

"Le système actuel est injuste. Il ne fonctionne pas vraiment pour les étudiants, ni pour les universités. Nous avons besoin d'une méthode plus équitable", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,7995 livre)