Le leader en prévention et dépistage de la COVID-19 passe à NEO Bourse

NEO est fière d’accueillir QuestCap Inc. (« QSC » ou « la société »), une société de technologie médicale travaillant actuellement sur la prévention, le dépistage et le traitement de la COVID-19, comme nouvelle admise à NEO Bourse. Suite à un retrait volontaire de la Bourse des valeurs canadiennes, QuestCap se négociera dès aujourd’hui à NEO Bourse sous le symbole NEO:QSC.

QuestCap commercialise des technologies et thérapies innovantes dans l’espoir de trouver des solutions durables relatives à la COVID-19. La mission principale de la société est la vente de tests d’anticorps de COVID-19 utilisés par des laboratoires autorisés, à l’aide de ses droits exclusifs sur la distribution du kit LYHER de dépistage des anticorps IgM/IgG du NCoV-2019 en Amérique du Nord. QuestCap a récemment acquis une participation de 100 % dans Collection Sites, LLC, une société fournissant des services de tests rapides et efficaces. La société commencera à installer des sites de tests individuels pour la COVID-19 à travers les États-Unis d’ici le premier trimestre de 2021.

« Aplatir la courbe et aider la société à reprendre son cours normal nécessitent un effort concerté, auquel tout le monde doit participer. Un dépistage régulier et des protocoles d’opération appropriés en sont des composantes essentielles », a déclaré le docteur Lawrence Steinman, professeur de neurologie à Stanford. Immunologue de renom, docteur Steinman est aussi un conseiller médical de la société. « Je suis convaincu que l’équipe de QuestCap comprend bien cette nécessité et je suis fier de mettre mon expertise à leur disposition en les assistant et en les conseillant dans leurs efforts. Ensemble, nous avons développé des solutions complètes de dépistage de la COVID-19 destinées aux différentes industries et à la vie quotidienne, afin d’aider la société à combattre cette pandémie. »

QuestCap a également investi dans la recherche relative à la COVID-19 en partenariat avec des institutions publiques de renom dans le secteur de la santé et de la recherche, comme Mt. Sinai Hospital et Sunnybrook Research Institute. Mis à part le docteur Steinman, la société travaille également avec un certain nombre de conseillers stratégiques de renommée internationale comme docteur Glenn Copeland, expert en médecine des sports ; Larry King, personnalité éminente des médias ; Mike Mancias, conseiller principal de la star du basketball LeBron James ; et Mike Tyson, ex-champion mondial de la boxe, catégorie poids lourd, qui conseille QuestCap dans le domaine des normes pour le sport sécuritaire.

Récemment encore société d'investissement, QuestCap est désormais une société médicale à mission unique, en vue d’accéder au marché américain des investisseurs après son passage à la bourse NEO.

« Société en croissance rapide innovant dans les domaines à impact social et la technologie médicale, nous sommes heureux d’avoir été admis dans une bourse principale », a déclaré Doug Sommerville, PDG de QuestCap. « Nous avons choisi NEO parce qu’ils sont eux aussi des perturbateurs et initiateurs de changement. Ils ont su s’imposer comme partenaire idéal pouvant soutenir QuestCap à un moment où nous avons de sérieux projets d’expansion qui nous permettront de saisir des opportunités à marges fortes dans l’espace COVID-19 et autres. Nous sommes impatients de profiter de la meilleure liquidité des titres négociés et de l'accessibilité aux investisseurs que nous offre ce passage vers NEO. »

« QuestCap est à l’avant-garde de ce qui constitue, selon moi, une vague de départ et de migration de bourses traditionnelles vers NEO Bourse », a affirmé Jos Schmitt, président et PDG de NEO. « Une fois que les sociétés reconnaissent la valeur de notre offre de services améliorée et de nos solutions de liquidité uniques, la décision devient évidente. Nous sommes ravis d’accueillir QuestCap dans la famille NEO. Ils partagent notre vision claire de l’innovation et de la perturbation, ainsi que notre engagement continu à faire ce qui est favorable aux investisseurs et, de façon générale, au marché. Nous avons confiance en leur équipe de direction experte et nous sommes impatients d’applaudir leurs succès. »

Les investisseurs peuvent échanger les actions de QuestCap (NEO:QSC et OTC:COPRF) par le biais de leurs canaux d’investissement habituels, y compris les plateformes de courtage et les courtiers en valeurs immobilières.

La Neo Bourse est désormais le domicile d’environ 100 sociétés et FNB, et représente continuellement plus de 12 % de tout le volume échangé par les sociétés canadiennes cotées en bourse,Cliquez ici pour une liste complète des titres cotés à NEO.

À propos de QuestCap Inc.

QuestCap Inc. recherche des technologies innovantes, des innovations révolutionnaires et des partenariats exclusifs qui peuvent aider à lutter contre la COVID-19 et générer des rendements adaptés aux risques, mais attractifs, pour les investisseurs. QuestCap, offre en particulier, un investissement diversifié dans l’espace médical de la COVID-19 via trois volets : prévention, dépistage et traitement.

L’équipe de QuestCap est composée de conseillers médicaux et commerciaux internationaux de renom qui ont développé une stratégie commerciale propre en vue de saisir des opportunités à marges fortes dans l’espace de la COVID-19. Ce panel comprend les immunologistes éminents Lawrence Steinman et Glenn Copeland, qui ont 45 ans d'expérience dans les traitements orthopédiques, les soins des pieds et des chevilles, ainsi que dans la médecine du sport.

L’objectif principal de QuestCap est la vente des tests anticorps IgG/IgM de la COVID-19 autorisés par la FDA - sous autorisation d'utilisation d'urgence - pour l’utilisation par des laboratoires autorisés. Deux acquisitions ont permis d’atteindre cet accomplissement : participation de 100 % dans Collection Sites, LLC et de 28 % dans Colombian Sanaty IPS. Collection Sites crée une série de sites de test de la COVID-19 à travers les États-Unis avec des rendez-vous et paiements traités en ligne sur le site web www.testbeforeyougo.com. Sanaty met en place une série de cliniques médicales intégrales proposant une solution complète de dépistage de la COVID-19.

À propos de NEO Exchange

La Neo Bourse Inc. est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d’un environnement impartial et transparent. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d’investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

