Le leader nord-coréen Kim dénonce l'"immaturité" des autorités en réponse à l'épidémie de COVID.

La Corée du Nord a signalé 232 880 personnes supplémentaires présentant des symptômes de fièvre, et six décès supplémentaires après que le pays ait révélé l'épidémie de COVID la semaine dernière. Elle n'a pas précisé combien de personnes avaient été testées positives au COVID-19.

Présidant une réunion du politburo du Parti des travailleurs au pouvoir mardi, Kim a déclaré que "l'immaturité de la capacité de l'Etat à faire face à la crise" a augmenté "la complexité et les difficultés" de la lutte contre la pandémie, selon KCNA.

Depuis sa première reconnaissance de l'épidémie de COVID-19, le Nord a signalé 1,72 million de patients présentant des symptômes de fièvre, dont 62 décès à la date de mardi soir.

Pourtant, le Nord a également déclaré que la situation du virus dans le pays prenait un "tournant favorable", ajoutant que la réunion du parti a discuté du "maintien de la bonne chance sur le front global de la prévention des épidémies".

Le rapport ne précise pas sur quelles bases le Nord est parvenu à une évaluation aussi positive. Le pays n'a pas commencé les vaccinations de masse et dispose de capacités de test limitées, ce qui fait que de nombreux experts craignent qu'il soit difficile d'évaluer l'ampleur et la rapidité de la propagation de la maladie.

Selon KCNA, la Corée du Nord a fait pression pour mieux gérer "la collecte, le transport et le test des spécimens provenant des personnes atteintes de fièvre, tout en installant des installations de quarantaine supplémentaires".

KCNA a également déclaré que les responsables de la santé ont élaboré un guide de traitement du COVID-19 visant à prévenir les surdoses de médicaments et autres problèmes.

Les responsables et les chercheurs ont intensifié leurs efforts pour "développer et produire massivement des médicaments efficaces dans le traitement de l'infection par le virus malin et établir des méthodes de diagnostic et de traitement plus rationnelles", mais KCNA n'a pas donné de détails sur les médicaments concernés.

Face à une épidémie "explosive" de COVID-19, la Corée du Nord a mobilisé ses forces armées, dont 3 000 membres du personnel médical militaire, pour un système de livraison de médicaments 24 heures sur 24, avec 500 groupes d'intervention pour confirmer et traiter les patients infectés, selon les médias d'État.

La télévision d'État a montré un grand nombre de soldats rassemblés sur une place pour soutenir le travail anti-virus.

Un porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré mardi que les mesures prises par Pyongyang pour lutter contre le COVID-19 pourraient avoir des conséquences "dévastatrices" sur les droits de l'homme dans le pays, car les restrictions visant à endiguer le virus pourraient empêcher la population de se nourrir suffisamment et de satisfaire d'autres besoins fondamentaux.

La Corée du Sud a proposé d'envoyer au Nord des fournitures médicales, notamment des vaccins, des masques et des kits de test, ainsi qu'une coopération technique, mais Pyongyang n'a pas encore répondu.