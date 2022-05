Le leader républicain demande que la nomination des démocrates à la FTC soit retirée

Le leader républicain du Sénat américain, Mitch McConnell, a exhorté mardi l'administration Biden à reconsidérer sa nomination de l'expert en protection de la vie privée Alvaro Bedoya à la Commission fédérale du commerce des États-Unis, ce qui pourrait prolonger l'incapacité des démocrates à prendre le contrôle de l'agence.

Dans un discours prononcé dans l'hémicycle, McConnell a déclaré à propos de Bedoya : "Il s'agit d'un choix essentiellement insensé - insensé - alors que le peuple américain a remis à cette administration un Sénat à 50-50. Je demande instamment à mes collègues des deux côtés d'arrêter cette nomination affreuse afin que le président puisse reconsidérer sa décision et nous envoyer quelqu'un de convenable."

McConnell a déclaré que Bedoya a publiquement critiqué la police, entre autres allégations.

Les votes sur la nomination pourraient intervenir dès mercredi.

Le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que Bedoya était nécessaire au sein de la commission de cinq membres - actuellement à 2-2 entre démocrates et républicains - afin que l'agence puisse enquêter sur les compagnies pétrolières qui, selon les démocrates, escroquent les consommateurs avec des prix de l'essence élevés.

La commission ne peut aller de l'avant avec une action envisagée en cas d'égalité des voix.

La Chambre de commerce des États-Unis, qui parle au nom des entreprises, a déclaré qu'elle s'opposait à M. Bedoya et qu'elle souhaitait un cinquième commissaire qui donnerait un coup de frein à la présidente de la FTC, Lina Khan, une progressiste qui a préconisé des politiques antitrust strictes et des mesures pour mettre fin à ce qu'elle considère comme des abus, tels que les entreprises qui facilitent la souscription d'abonnements mais rendent difficile leur annulation.

"Plutôt qu'une approbation automatique, un cinquième commissaire à la Commission fédérale du commerce doit servir à contrôler l'agenda radical de la présidente Khan", a déclaré le vice-président exécutif de la Chambre de commerce, Neil Bradley, qui a accusé Khan d'actions qui "sapent l'état de droit" et font grimper les prix.

Bedoya, professeur de droit invité à l'université de Georgetown, est un ancien conseiller en chef du sous-comité du Sénat américain sur la vie privée, la technologie et la loi. (Reportage de Diane Bartz et David Morgan à Washington ; édition de Matthew Lewis et Howard Goller)