Le leader de l'opposition travailliste britannique, Keir Starmer, dévoilera jeudi le programme de son parti pour le gouvernement, plaçant la création de richesses et la croissance économique au cœur de son discours aux électeurs avant les élections du 4 juillet que les sondages annoncent comme étant en bonne voie de remporter.

À trois semaines du scrutin, M. Starmer est le dernier dirigeant en date à lancer le manifeste de son parti, un plan détaillé de ce que les travaillistes feraient s'ils étaient au pouvoir et qu'il a décrit comme un "changement total de direction".

Deux jours seulement après que le Premier ministre Rishi Sunak a proposé 17 milliards de livres (22 milliards de dollars) de réductions d'impôts dans son manifeste conservateur, le parti travailliste affirmera que ses promesses contrastent avec "la liste de vœux désespérée et non financée" du parti au pouvoir en présentant un "plan de changement sérieux, entièrement chiffré et entièrement financé".

Il s'agira également d'une rupture nette avec l'image de parti "tax and spend" que les travaillistes ont longtemps entretenue, un message qui pourrait aliéner davantage les membres de la gauche du parti.

"Il s'agit d'un manifeste pour la création de richesses - c'est notre priorité numéro un", a déclaré M. Starmer, selon des extraits de son discours. "Le mandat que nous demandons aux Britanniques lors de ces élections est celui de la croissance économique.

Le parti travailliste de M. Starmer cherche à remplacer les conservateurs après 14 ans au pouvoir, en s'attaquant à une économie plombée par des impôts qui n'ont jamais été aussi élevés depuis 70 ans et des niveaux d'endettement équivalant à 90 % de la production économique.

Cette situation a incité M. Starmer et sa responsable de la politique financière, Rachel Reeves, à déclarer qu'ils travailleraient avec les entreprises pour les aider à financer des projets et à stimuler la maigre croissance de la Grande-Bretagne, plutôt que de s'appuyer sur une augmentation des impôts pour financer les services publics.

Il promet également de réformer les règles de planification, d'élaborer des plans d'infrastructure et de stratégie industrielle à long terme et de transformer le marché de l'emploi.

"Ce nouveau parti travailliste a un plan de croissance. Nous sommes favorables aux entreprises et aux travailleurs. Nous sommes le parti de la création de richesses.

Après une offensive de charme auprès des entreprises qui a duré des années, le message de M. Starmer s'inscrit dans sa tentative de convaincre les électeurs que le parti travailliste a changé depuis qu'il est dirigé par le vétéran de gauche Jeremy Corbyn, qui a présidé à la pire défaite du parti depuis 84 ans en 2019.

"Permettez-moi d'être très clair : ce manifeste est un rejet total de cet argument", dira-t-il à propos de l'accent mis sur les impôts et les dépenses.

M. Starmer a ramené le parti travailliste au centre et son équipe répète maintenant qu'elle s'en tiendra à des règles strictes en matière de dépenses, la responsable de la politique financière, Rachel Reeves, décrivant son approche comme une approche établie "sur la base d'une discipline de fer".

"La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui une économie à forte imposition, alors même que nos écoles, nos hôpitaux et notre police sont en difficulté, est que nous avons été une économie à faible croissance pendant 14 ans", a-t-elle écrit jeudi dans le Guardian, affirmant que le parti travailliste ferait tout ce qu'il faut pour rétablir la croissance.

Craignant de perdre son avance d'environ 20 points de pourcentage sur les conservateurs dans les sondages, le parti travailliste s'est montré prudent dans son approche de la campagne électorale. Il a refusé de se laisser influencer par les arguments, même au sein du parti, en faveur d'une offre plus audacieuse, préférant s'en tenir à ses politiques de base.

Certains électeurs, chefs d'entreprise et critiques affirment que cette approche signifie qu'ils ne savent pas exactement ce que le parti proposera dans certains de ses principaux domaines d'action, tels que sa stratégie visant à stimuler les investissements dans la lutte contre le changement climatique.

Ils espèrent que le manifeste du parti contiendra plus de détails. (1 $ = 0,7797 livre) (Reportage d'Elizabeth Piper ; Rédaction de Ros Russell et Hugh Lawson)