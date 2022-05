Le leader vietnamien est intéressé par le cadre économique de Biden, mais doit en étudier les détails

M. Chinh, présent à Washington pour un sommet de deux jours entre le président Joe Biden et les dirigeants de l'Asie du Sud-Est qui débute jeudi, a déclaré qu'il avait eu des discussions sur le Cadre économique indo-pacifique (IPEF) de M. Biden avec des responsables américains plus tôt dans la journée de mercredi.

"Nous aimerions travailler avec les États-Unis pour réaliser les quatre piliers de cette initiative", a-t-il déclaré lors d'une séance de questions-réponses après avoir prononcé un discours au Center for Strategic and International Studies de Washington.

Il a précisé que ces piliers étaient la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, l'économie numérique, la lutte contre le changement climatique et un quatrième lié au travail, à la fiscalité et à la lutte contre la corruption.

"Ces domaines sont très importants pour les États-Unis, le Vietnam et d'autres pays", a-t-il déclaré, s'exprimant par l'intermédiaire d'un traducteur.

Toutefois, M. Chinh a déclaré que les "éléments concrets" de l'initiative devaient encore être précisés.

"Nous sommes prêts à engager une discussion avec les États-Unis pour clarifier ce que ces quatre piliers impliqueront et lorsque cela sera clarifié, nous aurons quelque chose à discuter", a-t-il ajouté. "Nous avons besoin de plus de temps pour étudier cette initiative et voir ce qu'elle implique."

Les pays asiatiques ont été frustrés par un retard des États-Unis à détailler les plans d'engagement économique avec la région depuis que l'ancien président Donald Trump a quitté un pacte commercial régional en 2017, laissant le champ libre au rival américain, la Chine.

Lors d'un sommet virtuel avec l'ASEAN en octobre dernier, M. Biden a déclaré que Washington entamerait des discussions sur le développement de ce qui est désormais connu sous le nom d'IPEF, qui vise à établir des normes régionales de coopération, mais les diplomates disent que ce sujet ne sera probablement abordé que de manière périphérique cette semaine.

L'ambassadeur du Japon à Washington a déclaré cette semaine que l'IPEF serait probablement lancé officiellement lors de la visite de Biden au Japon à la fin du mois, mais que ses détails étaient encore en discussion.

Selon les analystes et les diplomates, seuls deux des dix pays de l'ANASE - Singapour et les Philippines - devaient faire partie du premier groupe d'États à s'engager dans des négociations dans le cadre de l'IPEF, qui ne propose pas actuellement l'accès élargi au marché que les nations asiatiques recherchent, compte tenu des préoccupations de M. Biden concernant les emplois américains.

M. Chinh a salué l'épanouissement des relations de Hanoi avec les États-Unis au cours des dernières décennies et l'explosion du commerce bilatéral qui atteint près de 112 milliards de dollars par an, même s'il a déclaré que les deux parties devraient faire progresser la coopération pour faire face à l'héritage de leur hostilité pendant la guerre du Vietnam.