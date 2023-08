Le libertaire argentin d'extrême droite Javier Milei a choqué le pays dimanche en remportant la plus grande part des voix lors des élections primaires ouvertes. La grande question est maintenant de savoir s'il pourra répéter l'exploit lors des élections générales d'octobre, lorsque cela sera important.

Les primaires, au cours desquelles tous les candidats s'affrontent, sont un bon indicateur de la manière dont se dérouleront les élections générales. Milei a obtenu 30 % des voix, juste devant le principal bloc conservateur (28 %) et les péronistes de centre-gauche (27 %).

L'économiste incendiaire, dont les rassemblements de campagne tapageurs sont comparés à l'ancien dirigeant américain Donald Trump, pourrait bouleverser le statu quo politique en Argentine. Il s'est engagé à fermer la banque centrale, à dollariser l'économie et à réduire fortement les dépenses de l'État.

Toutefois, M. Milei est confronté à un plus grand défi pour remporter les élections générales du 22 octobre, ou probablement un second tour en novembre, certains électeurs ayant voté par protestation dimanche et le taux de participation ayant atteint un niveau record, ce qui a affaibli les partis les plus traditionnels.

Ces tendances pourraient changer au cours des deux prochains mois.

Le ministre de l'économie, Sergio Massa, candidat de la coalition péroniste au pouvoir, a déclaré que le vote primaire n'était que la "première mi-temps" de la compétition électorale, utilisant une analogie avec le football dans le pays des grands Lionel Messi et Diego Maradona.

"Nous avons la deuxième mi-temps, les prolongations et les tirs au but. Et nous nous battrons jusqu'à la dernière minute", a-t-il déclaré après le vote, qui a vu sa coalition, première force politique du pays depuis des décennies, afficher son plus mauvais résultat aux élections primaires.

Les analystes ont déclaré que davantage de personnes pourraient aller voter en octobre, après une participation de 69,5 % lors des primaires. En moyenne, le nombre d'électeurs augmente de 4 points de pourcentage entre les primaires et les élections générales, a indiqué J.P. Morgan dans une note.

Cela suggère "un plus grand potentiel pour les partis traditionnels lors des élections générales par rapport à Milei, que nous voyons plus proche de son plafond en termes d'intentions de vote".

MILEI PRÉSIDENT !

Ce défi potentiel n'a guère entamé le moral du camp de Milei, ravi d'avoir largement dépassé les estimations des instituts de sondage, qui tablaient sur un cinquième des voix lors des primaires.

"Nous le sentons ! Milei président !", ont scandé ses supporters à l'annonce des résultats des élections.

La coalition conservatrice "Ensemble pour le changement" a promis de s'unir derrière sa candidate élue, Patricia Bullrich, une ancienne ministre de la sécurité à la ligne dure, même si elle a déclaré que le vote avait révélé que les gens voulaient quelque chose de nouveau.

"Il s'agit d'une société qui exige des changements profonds, jusqu'à la racine", a-t-elle déclaré, promettant la sécurité, des impôts raisonnables et la fin d'années d'incertitude et de bureaucratie gouvernementale.

Julio Cobos, membre du parti Ensemble pour le changement, a reconnu que les électeurs s'étaient exprimés dans les urnes et qu'ils exigeaient un changement profond, mais que la course était encore très ouverte.

"Le défi est l'élection finale qui aura lieu en octobre", a-t-il déclaré, ajoutant que la coalition disposait d'une grande marge de manœuvre pour améliorer ses résultats si elle restait unie.

"Nous espérons grandir et gagner lors des prochaines élections. Il est important que les dirigeants se présentent ensemble, qu'ils unifient leurs propositions et leurs discours et qu'ils se présentent comme une bonne équipe", a-t-il déclaré.

Il ne fait aucun doute que la course, auparavant perçue comme un affrontement entre les deux principaux partis, avec Milei comme cheval noir susceptible d'obtenir une notable troisième place, est aujourd'hui une véritable lutte à trois. Chacun des principaux candidats pourrait se retrouver au second tour.

"La course électorale est désormais divisée en trois, ce qui n'était pas le cas auparavant", a déclaré Alejandro Corbacho, directeur du programme de sciences politiques de l'université argentine UCEMA.

"Il est clair qu'il y a beaucoup de colère. Les gens sont très en colère contre la classe politique".

Jared Lou, gestionnaire de portefeuille chez William Blair Investment Management, a déclaré que Milei s'était imposé comme le "favori", mais qu'il y avait beaucoup d'incertitudes.

"Un facteur qui pourrait aider Milei dans les élections présidentielles est qu'il est un outsider et que les électeurs sont frustrés", a-t-il déclaré. M. Lou a ajouté que ses opinions sur la promotion de la possession d'armes à feu, les politiques anti-avortement et la dollarisation de l'économie - à laquelle la plupart des Argentins sont opposés - pourraient en fin de compte rebuter certains électeurs.

La parité dollar-peso introduite dans les années 1990 a apporté des avantages à court terme, mais s'est soldée par une dévaluation peu glorieuse.

"Bon nombre des politiques sur lesquelles il a fait campagne sont considérées comme assez radicales par l'électorat".