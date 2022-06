Le livreur Gorillas vise la rentabilité d'ici 12 mois

L'application allemande de livraison de produits alimentaires Gorillas prévoit d'être rentable au niveau du groupe dans les 12 mois après avoir annoncé des suppressions d'emplois le mois dernier suite à une croissance rapide pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré son président mercredi.

"Nous avons réalisé que nous devions nous adapter, corriger le tir et le faire rapidement. Nous avons donc pris des décisions très difficiles et maintenant, nous nous concentrons sur la rentabilité", a déclaré Ugur Samut, cofondateur et président, lors d'une conférence à Dublin.

"Aujourd'hui, 65 % des clients sont rentables, 25 % des entrepôts sont rentables et nous pensons que nous serons rentables au niveau des opérations dans trois mois et au niveau du groupe dans 12 mois", a-t-il ajouté.