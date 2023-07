((Cet article du 12 juillet a été corrigé pour préciser que les prévisions concernent toutes les ventes de voitures en Espagne, et pas seulement les ventes de véhicules électriques, au paragraphe 8))

(Reuters) - Le lobby automobile espagnol ANFAC a appelé mercredi le gouvernement qui sortira des élections générales du 23 juillet à s'engager pleinement dans la décarbonisation, estimant que les ventes de véhicules électriques (VE) n'avaient pas encore atteint le nombre nécessaire pour atteindre les objectifs en matière d'émissions.

"L'industrie a besoin du soutien et de l'engagement total (du nouveau gouvernement) pour accélérer la décarbonisation dans le cadre d'un modèle de mobilité où le véhicule propre, connecté et durable est considéré comme une solution de plus pour aller vers une mobilité sans émission", a déclaré Jose Lopez-Tafall, le directeur général du groupe.

L'Espagne n'a pas atteint les niveaux d'électrification requis pour atteindre les objectifs annuels de réduction des émissions de l'année dernière, estimés par l'ANFAC à 120 000 nouvelles ventes de VE et 45 000 nouveaux points de recharge, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, 78 000 VE ont été vendus et 18 000 points de charge installés.

"2022 a été l'une des pires années de l'histoire récente du secteur", a-t-il déclaré, alors que le bénéfice net des constructeurs automobiles espagnols a chuté d'environ un tiers par rapport à 2021 pour atteindre 767 millions d'euros (845 millions de dollars).

Les pénuries de semi-conducteurs de l'année dernière et la hausse des coûts de l'énergie ont perturbé les plans de production des constructeurs automobiles et retardé la reprise du marché après l'impact de la pandémie.

M. Lopez-Tafall a déclaré que l'année 2023 était cruciale pour stimuler les ventes de VE et faire de l'Espagne une plaque tournante de l'électromobilité.

"Nous ne renoncerons jamais à faire de l'Espagne le deuxième plus grand producteur de voitures en Europe et à respecter ses engagements environnementaux", a-t-il ajouté.

Toutefois, le groupe de lobbying s'attend à ce que les ventes de voitures en année pleine en 2023 atteignent 950 000, ce qui est loin de l'objectif de 1,3 million pour le marché national.

(1 dollar = 0,9079 euro)