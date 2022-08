Le lobby italien des services voit 370 000 emplois menacés par la flambée des prix de l'énergie

Cette année, les entreprises de services italiennes dépenseront un total d'environ 33 milliards d'euros (33,21 milliards de dollars) en factures énergétiques, soit trois fois plus qu'en 2021, a déclaré le groupe.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Rome, Confcommercio et plusieurs organismes de vente au détail ont demandé au gouvernement de Mario Draghi d'étendre les allègements fiscaux pour aider les entreprises à faire face à la pénurie d'énergie, et de décider que les factures peuvent être payées en plus petites tranches.

Ils ont également demandé des réductions des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur le carburant.

Le gouvernement a déjà affecté plus de 50 milliards d'euros cette année pour tenter d'amortir l'impact de la hausse des coûts énergétiques pour les entreprises et les ménages.

L'inflation italienne a bondi à 9,0 % en août, contre 8,4 % le mois précédent, poussée à la hausse par les prix de l'électricité et du gaz, selon des données préliminaires publiées mercredi.

Confcommercio a proposé que les magasins et autres prestataires de services éteignent leurs lumières pendant 15 minutes chaque jour à midi, afin de sensibiliser le public à leurs problèmes.

Les groupes de détaillants et de services ont également élaboré un plan d'économie d'énergie en 10 points pour tous leurs membres, centré sur des approches plus efficaces en matière d'éclairage, de réfrigération, de climatisation, de chauffage, de cuisine et de nettoyage.

(1 $ = 0,9937 euros)