Le promoteur immobilier émirati à l'origine du gratte-ciel emblématique de Dubaï, le Burj Khalifa, a entamé la vente des actifs immobiliers qu'il possède en Biélorussie, pays visé par les sanctions occidentales, selon deux personnes au fait du dossier, alors qu'il collabore avec Jared Kushner sur un éventuel investissement en Serbie.

Mohamed Alabbar, le magnat émirati de l'immobilier, a conclu un accord préliminaire pour vendre ses intérêts dans un projet immobilier de plusieurs milliards de dollars à Minsk, la capitale de la Biélorussie, par l'intermédiaire de son véhicule d'investissement Symphony Global Holdings, ont déclaré les personnes familières avec le dossier.

Le départ du promoteur émirati de la Biélorussie intervient dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec Kushner, le gendre de l'ancien président américain Donald Trump, pour réaménager un ancien bâtiment du quartier général de l'armée yougoslave en Serbie en un complexe résidentiel.

Leur collaboration n'a pas été signalée précédemment.

Contacté par Reuters, Alabbar a refusé de répondre aux questions sur l'identité de l'acheteur potentiel ni de discuter des raisons de la décision de vendre les actifs de Minsk.

En ce qui concerne la Serbie, le milliardaire émirati a déclaré qu'il "envisageait positivement les collaborations avec Kushner" et qu'il était "très enthousiaste à l'idée d'un développement plus haut de gamme sur le marché". Il n'a pas précisé en quoi consisterait ce partenariat.

Le mois dernier, M. Kushner a déclaré à Reuters qu'il était en pourparlers pour investir à Belgrade, la capitale de la Serbie, afin de transformer le bâtiment de l'armée, mais il a ajouté que l'accord était en cours de négociation et qu'il pourrait ne pas se concrétiser.

Une personne au fait des projets de M. Kushner en Serbie a déclaré qu'Alabbar était impliqué dans le réaménagement en tant que conseiller et qu'il était trop tôt pour dire si l'Émirati investirait également dans ce projet. Cette personne a refusé de commenter les activités d'Alabbar au Belarus.

Reuters n'a pas pu déterminer qui a proposé d'acheter les intérêts d'Alabbar dans le projet de développement de Minsk, connu sous le nom de North Waterfront, ni les conditions de l'accord préliminaire. Bien que Minsk ne soit pas en guerre avec Kiev, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a permis aux troupes russes d'utiliser son territoire pour lancer des attaques contre l'Ukraine. Les États-Unis ont adopté une série de sanctions à l'encontre du Belarus pour avoir aidé la Russie dans sa guerre, interdisant aux citoyens américains de faire des affaires avec Loukachenko et certains membres de son entourage.

M. Lukashenko s'est personnellement impliqué dans le projet North Waterfront, en donnant le coup d'envoi par un décret de mai 2021 appelant à la création d'un vaste complexe résidentiel le long des réservoirs d'eau dans le nord de Minsk, et en confiant le rôle principal à l'une des sociétés d'Alabbar.

Un porte-parole de M. Lukashenko a déclaré que l'accord de vente préliminaire d'Alabbar était "une nouvelle pour le président".

Les projets d'investissement de M. Kushners en Serbie ont fait surface à la mi-mars lorsqu'un législateur de l'opposition, Aleksandar Jovanovic, a publié des documents montrant que les autorités serbes avaient préparé le terrain pour un partenariat immobilier avec l'homme d'affaires américain. Le président serbe, Aleksandar Vucic, a confirmé qu'un partenariat était en cours de discussion. Interrogé par Reuters le mois dernier pour savoir si le projet de Belgrade avait été facilité par les relations qu'il avait nouées pendant son mandat de conseiller de Trump à la Maison-Blanche, M. Kushner a répondu : "Personne ne me donne de privilèges particuliers : Personne ne me "donne" d'accords spéciaux. (Reportage de David Gauthier-Villars à Istanbul et d'Aram Roston à Washington ; reportage complémentaire d'Aleksandar Vasovic à Belgrade ; Rédaction de Daniel Flynn).