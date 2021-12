Le magnat français Bollore reçoit une offre de 6,4 milliards de dollars pour des actifs logistiques africains.

Le milliardaire français Vincent Bollore a reçu une offre de 5,7 milliards d'euros (6,43 milliards de dollars) de Mediterranean Shipping Company (MSC) pour ses actifs logistiques africains, une opération qui transformerait son groupe familial deux mois seulement avant sa retraite auto-déclarée.

Sa société, le conglomérat français Bollore SE, a annoncé l'offre plus tôt ce lundi.

L'offre de la société privée MSC, deuxième plus grande société de transport maritime par conteneurs au monde, intervient après les acquisitions majeures réalisées par ses rivaux CMA CGM et Maersk dans le domaine des infrastructures portuaires et des services logistiques non maritimes.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie de porte-conteneurs et créé des embouteillages dans les ports à un moment où les dépenses de consommation sont très élevées, ce qui a fait grimper les taux de fret à des niveaux records.

Cela a rempli les coffres des plus grandes compagnies maritimes et les a incitées à chercher à s'intégrer davantage en s'emparant de services terrestres.

Dans ce contexte, le groupe Bollore n'a pas pu faire face aux investissements exigés par la concurrence accrue en Europe ainsi que par l'arrivée de nouveaux venus riches en argent en provenance de Chine et du Moyen-Orient, a déclaré une source proche du dossier.

Le chiffre d'affaires de Bollore Africa Logistics a chuté de 10% l'an dernier en raison d'une baisse d'activité et de la fin de sa concession à Douala, au Cameroun.

Le gouvernement français est susceptible de scruter la transaction car les infrastructures contrôlées par l'entité de Bollore sont jugées stratégiques par l'ancienne puissance coloniale en Afrique de l'Ouest.

"L'affaire est en bonne voie", a déclaré la source, ajoutant que Bollore avait prévenu le gouvernement avant d'annoncer l'opération potentielle.

La vente des actifs africains de Bollore priverait le groupe familial coté en bourse, évalué à 12,9 milliards d'euros sur le marché, d'une grande partie de ses activités historiques et ferait de ses participations dans le groupe de médias Vivendi le centre de gravité de la société.

Cette annonce intervient deux mois seulement avant que Vincent Bollore, 69 ans, ne passe les rênes de ce groupe à ses quatre enfants.

L'homme d'affaires, qui a passé la majeure partie de sa vie adulte à développer cette activité clé par le biais d'acquisitions et de relations personnelles avec des hommes d'État en Afrique de l'Ouest, a déclaré à plusieurs reprises qu'il prendrait sa retraite le 17 février 2022, date qui marque le 200e anniversaire du groupe, fondé en Bretagne.

Bollore Africa Logistics emploie environ 20 800 personnes et possède 16 concessions de terminaux à conteneurs, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Gabon. Il exploite également trois concessions ferroviaires dans la région.

MSC est une société italo-suisse basée à Genève et contrôlée par la famille Aponte. Sa filiale MSC Cruises est l'une des principales compagnies de croisières au monde.

(1 dollar = 0,8864 euro)