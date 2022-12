Le magnat hongkongais Jimmy Lai condamné à près de six ans de prison pour fraude

HONG KONG (Reuters) - Le magnat pro-démocratie hongkongais Jimmy Lai a été condamné samedi à cinq ans et neuf mois de prison pour fraude, déclaré coupable d'avoir violé le contrat de location du siège d'un journal libéral qu'il dirigeait.

Jimmy Lai a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de fraude pour avoir dissimulé les activités d'une société privée, Dico Consultants Ltd, au siège du journal Apple Daily, aujourd'hui fermé, en violation de son bail foncier.

L'homme de 75 ans, qui compte parmi les critiques de la Chine les plus en vue à Hong Kong, est emprisonné depuis décembre 2020 et a déjà purgé une peine de 20 mois pour des rassemblements non autorisés.

Jimmy Lai était à la tête de Next Digital, la société mère d'Apple Daily qui a fermé ses portes en juin 2021 après une descente de police. Un autre dirigeant de Next Digital, Wong Wai-Keung, 61 ans, a été reconnu coupable de fraude et emprisonné pendant 21 mois

Le juge du tribunal de district Stanley Chan a écrit dans son jugement que Lai avait "agi sous le parapluie protecteur d'une organisation médiatique". Il a ajouté que ces poursuites contre un magnat des médias "n'étaient pas équivalentes à une attaque contre la liberté de la presse".

Le juge a déduit trois mois de sa peine car Jimmy Lai avait reconnu une grande partie des arguments de l'accusation.

Les gouvernements occidentaux, dont les États-Unis, ont exprimé leur inquiétude quant au sort du magnat et condamné ce qu'ils qualifient de détérioration générale de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine.

"L'affaire criminelle élaborée par Pékin à l'encontre de Jimmy Lai est une vendetta contre un partisan de premier plan de la démocratie et de la liberté des médias à Hong Kong", a déclaré Maya Wang, directrice pour l'Asie de l'organisation Human Rights Watch, basée à New York, qui a demandé la libération de Lai.

Les procureurs ont déclaré que, selon les conditions de location du journal sur un terrain du gouvernement dans un parc scientifique, la propriété ne pouvait être utilisée que pour "l'édition et l'impression" sans l'approbation préalable de l'opérateur.

Stanley Chan a émis une ordonnance interdisant à Jimmy Lai de devenir directeur de toute société pendant huit ans et l'a condamné à une amende de 2 millions de dollars hongkongais (260.000 dollars).

Un autre procès, portant sur la sécurité nationale et impliquant le magnat, doit reprendre mardi. Il a été retardé pendant que Pékin se prononce sur la question controversée de savoir si les avocats étrangers, y compris l'avocat britannique de Lai, Timothy Owen, devraient être autorisés à travailler sur des affaires de sécurité nationale.

(Reportage Jessie Pang et James Pomfret, version française Benjamin Mallet)

