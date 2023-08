Le maire d'Uvalde a demandé la démission de la procureure locale, mettant en doute son impartialité dans l'enquête sur la réaction des forces de l'ordre à la fusillade meurtrière de 2022 dans une école de cette ville du sud-ouest du Texas.

Le maire Don McLaughlin a déclaré mardi que l'enquêtrice en chef du procureur Christina Mitchell faisait partie des agents des forces de l'ordre qui sont intervenus lorsqu'un tireur a tué 19 élèves et deux enseignants à l'école primaire Robb, le 24 mai 2002. Les forces de l'ordre de plusieurs agences ont attendu plus d'une heure, tandis que des enfants appelaient à l'aide, avant de prendre d'assaut la salle de classe et de tuer le tireur.

La présence de son enquêteur Shayne Gilland "entache toute son enquête sur un éventuel comportement criminel des forces de l'ordre", a déclaré M. Mclaughlin dans sa déclaration, dans laquelle il demande également la démission de Mme Mitchell.

Mme Mitchell n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La ville avait lancé sa propre enquête en engageant un enquêteur privé qui rendait compte à Mitchell. M. Mitchell a refusé de fournir à la ville toutes les informations recueillies par l'enquêteur, a déclaré M. McLaughlin.

Mme Mitchell a déclaré au San Antonio Express-News en début de semaine qu'elle prévoyait de présenter son dossier à un grand jury d'ici la fin de l'année, et a déclaré que la divulgation d'informations sur son enquête mettrait en péril cette dernière.

La ville a poursuivi Mitchell pour obtenir les informations, a déclaré McLaughlin.