Le maire d'Uvalde nie que la police ait manqué l'occasion de tirer sur le tireur avant le massacre

Le rapport publié en début de semaine par l'Advanced Law Enforcement Rapid Response Training Center (ALERRT) de l'Université d'État du Texas a été commandé par le ministère de la Sécurité publique du Texas. ALERRT n'a pas répondu à une demande de commentaire vendredi.

L'officier a demandé à son superviseur non identifié la permission de tirer, selon le rapport. Il ajoute que la permission n'est jamais venue mais conclut que l'officier aurait été justifié d'utiliser la force mortelle.

"Le rapport .... ne donne pas un compte rendu complet et précis de ce qui s'est passé à l'école primaire Robb. Aucun agent du département de police d'Uvalde n'a vu le tireur le 24 mai avant qu'il n'entre dans l'école", a déclaré le maire dans une déclaration vendredi.

La réponse d'Uvalde a déjà fait l'objet de critiques virulentes de la part des hauts responsables des forces de l'ordre, des élus et du public.

L'indignation s'est concentrée sur le détail largement rapporté selon lequel 19 officiers ont attendu plus d'une heure dans un couloir à l'extérieur des salles de classe où les enfants ont été massacrés avant qu'une équipe tactique dirigée par la U.S. Border Patrol n'entre finalement et ne tue le tireur.

Aucun agent de police d'Uvalde n'a eu l'occasion de tirer sur le tireur, a ajouté le maire.

"Un agent du département de police d'Uvalde a vu quelqu'un à l'extérieur, mais n'était pas sûr de qui il voyait et a également observé des enfants dans la zone. En fin de compte, il s'agissait d'un entraîneur avec des enfants sur le terrain de jeu, et non du tireur."

Un examen séparé de l'État sur la fusillade est en cours à la demande du procureur de district Christina Mitchell Busbee.

Le ministère américain de la Justice a également déclaré qu'il examinerait la réponse des forces de l'ordre à Uvalde et rendrait ses conclusions publiques.