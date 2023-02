Le maire de New York met fin au mandat du vaccin COVID pour les employés de la ville

La plus grande ville des États-Unis par sa population mettra également fin à l'obligation de vaccination, qui a débuté fin 2021, pour le personnel des écoles non publiques, des services de garde de jeunes enfants et des garderies.

Le mandat prendra fin vendredi si la décision est ratifiée, comme prévu, lors de la prochaine réunion du conseil municipal de la santé, a déclaré Adams, un démocrate, dans un communiqué.

Adams a noté que puisque plus de 96% des travailleurs de la ville ont pris le vaccin COVID "c'est le bon moment pour cette décision".

"Je continue d'exhorter chaque New-Yorkais à se faire vacciner, à se faire booster et à prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger ceux qui les entourent du COVID-19", a déclaré le maire.

Cette décision intervient quatre mois après que New York a mis fin à une obligation de vaccination contre le COVID pour les employeurs privés, et 10 mois après que le maire a levé les exigences de vaccination pour les athlètes professionnels et les artistes.

Environ 1 780 anciens employés municipaux qui ont été licenciés pour avoir refusé de soumettre la preuve qu'ils avaient pris le vaccin pourront postuler à nouveau pour leur ancien emploi.

Le syndicat représentant les 36 000 policiers de la ville de New York, qui s'est battu contre le mandat devant les tribunaux, a salué la décision du maire, mais a déclaré que "le travail n'est qu'à moitié fait".

"Nous demandons à la Ville de veiller à ce que nos membres qui ont été licenciés ou dont l'emploi a été injustement affecté soient réintégrés, avec arriérés de salaire et sans condition", a déclaré le chef du syndicat, Patrick Lynch, dans un communiqué.