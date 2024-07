Le maire de Novorossiisk, ville portuaire russe située sur la mer Noire, a lancé jeudi matin une alerte aux drones en mer dans un message sur l'application Telegram.

Le maire, Andrei Kravchenko, a demandé aux habitants de ne pas s'approcher du littoral de la ville. Par le passé, des drones maritimes ukrainiens ont attaqué des navires russes près du port, perturbant ainsi le trafic.

Novorossiisk est le plus grand port russe de la mer Noire et un débouché essentiel pour les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers dans le sud du pays. Il charge également du pétrole en provenance du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan et traite des céréales, du charbon, des engrais, du bois ainsi que des cargaisons de produits alimentaires et chimiques.

Par ailleurs, l'agence de presse TASS a cité le ministère russe de la défense qui a déclaré que 10 drones maritimes ukrainiens avaient été détruits alors qu'ils s'approchaient de la Crimée, et que 33 drones aériens avaient été détruits au-dessus de la péninsule au cours de la nuit.