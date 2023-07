Les contrats à terme sur le maïs américain ont atteint leur prix le plus bas depuis le début de 2021, mercredi, après que le ministère américain de l'Agriculture a prévu une récolte nationale plus importante que prévu et une augmentation de l'offre, selon les analystes.

Les contrats à terme sur le soja ont chuté après que les prévisions de l'USDA concernant les stocks de soja en fin de campagne 2023/24 ont dépassé une fourchette d'estimations commerciales, et les contrats à terme sur le blé ont été influencés par un chiffre de production américain plus élevé que prévu.

Le marché du maïs de décembre du Chicago Board of Trade a perdu 17 3/4 cents à 4,83-3/4 dollars le boisseau après avoir chuté à 4,81-3/4 dollars, le prix le plus bas sur un graphique continu du contrat de maïs le plus actif depuis janvier 2021.

Le soja de novembre du CBOT a terminé en baisse de 32-1/2 cents à 13,27-3/4 dollars le boisseau, et le blé de septembre a perdu 27-3/4 cents pour terminer à 6,32-3/4 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le maïs ont baissé après que l'USDA a estimé la récolte de maïs américaine de 2023 à 15,320 milliards de boisseaux, en hausse par rapport aux 15,265 milliards du mois dernier et au-dessus de la moyenne des attentes des analystes qui tablaient sur 15,234 milliards. L'USDA a réduit son estimation du rendement du maïs américain à 177,5 boisseaux par acre (bpa), en baisse de 4 bpa par rapport au mois dernier, reflétant l'impact des conditions sèches en juin, mais le rendement inférieur a été compensé par une estimation plus élevée des plantations.

L'USDA a également relevé ses prévisions concernant les stocks de maïs en fin de campagne 2023/24 de 5 millions de boisseaux pour atteindre 2,262 milliards de boisseaux, ce qui correspond aux attentes du marché et représente une augmentation significative par rapport aux 1,402 milliards de boisseaux prévus à la fin de la campagne 2022/23.

En ce qui concerne le soja, l'USDA a abaissé ses prévisions de récolte de soja pour 2023 à 4,300 milliards de boisseaux, contre 4,510 milliards précédemment, mais toujours dans le haut de la fourchette des attentes commerciales. L'agence a laissé inchangées ses prévisions de rendement du soja à 52,0 boisseaux par acre.

Il est important de noter que les prévisions du gouvernement concernant les stocks de soja en fin de campagne aux États-Unis pour 2023/24, soit 300 millions de boisseaux, dépassent même les estimations les plus élevées d'une série d'estimations antérieures à la publication du rapport.

"Il s'agit d'un énorme changement de paradigme", a écrit Charlie Sernatinger, analyste chez Marex Capital, dans une note à l'intention des clients. "Nous sommes passés de l'idée que les stocks nationaux de soja de la nouvelle récolte seraient au niveau des pipelines, à une croissance réelle d'une saison à l'autre", a déclaré M. Sernatinger.

L'USDA a également surpris les analystes en relevant son estimation de la récolte américaine de blé pour 2023 à 1,739 milliard de boisseaux, contre 1,665 milliard en juin, et en dépassant les attentes des négociants. (Reportage de Julie Ingwersen à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ; rédaction de Rashmi Aich, Krishna Chandra Eluri, Sharon Singleton, Paul Simao et Diane Craft)