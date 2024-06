Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont chuté pour la sixième fois mardi pour atteindre leurs niveaux les plus bas en six semaines, dans un contexte de rapports mitigés sur la récolte américaine, alors que la production brésilienne a été jugée inférieure à l'estimation précédente.

Les contrats à terme sur le blé et le soja ont légèrement augmenté après une chute de cinq séances, en raison des prévisions de récoltes plus faibles en Russie et au Brésil.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a chuté de 0,39% à 4,41-3/4 dollars le boisseau à 01h12 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis le 22 avril.

* Le soja a augmenté de 0,13% à 11,86 dollars le boisseau, tandis que le blé a augmenté de 0,15% à 6,73-3/4 dollars le boisseau.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 75 % de la récolte de maïs américaine était bonne à excellente dans ses premières évaluations de l'état de la récolte 2024, contre 64 % l'année précédente.

* Les producteurs américains de Crop Watch ont estimé que l'état de santé du maïs était inférieur à celui des dernières années en raison des conditions humides pendant et après les semis, bien que le soja se porte relativement mieux.

* L'estimation de la récolte totale de maïs au Brésil a été réduite à 121,75 millions de tonnes par rapport à une prévision précédente de 125,6 millions de tonnes, a déclaré la société de conseil StoneX, tout en abaissant ses perspectives de récolte de soja à 149 millions de tonnes par rapport à une estimation précédente de 150,8 millions de tonnes.

* Strategie Grains a légèrement réduit ses prévisions de production de soja dans l'UE à 3,06 millions de tonnes, contre 3,11 millions précédemment, soit une augmentation d'environ 5 % par rapport aux 2,9 millions de tonnes de l'année dernière.

* La récolte brésilienne de second maïs pour le cycle 2024 a atteint 4,7 % de la superficie plantée dans la région clé du centre-sud à partir de jeudi, a déclaré la société de conseil en agroalimentaire AgRural, en hausse de 2,7 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente.

* Le gouvernement australien a déclaré que le pays récolterait environ 700 000 tonnes de blé de plus que prévu, mais a réduit ses prévisions de production de canola après que certaines régions aient souffert de longues périodes de faibles précipitations.

* La Russie pourrait déclarer une situation d'urgence nationale d'ici la fin de la semaine en raison des gelées qui ont endommagé des cultures allant des céréales aux pommes, afin d'ouvrir la voie aux demandes d'indemnisation, a déclaré le ministre de l'agriculture, Oksana Lut.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont de nouveau augmenté la semaine dernière, les prévisions de récolte continuant à se détériorer, ont déclaré les analystes, tout en notant une forte volatilité et une demande réduite.

* L'acheteur public de céréales égyptiennes, l'Autorité générale pour les produits d'approvisionnement, recherche du blé dans le cadre d'un appel d'offres international (FOB) pour des expéditions entre le 5 et le 15 juillet et/ou entre le 15 et le 25 juillet.