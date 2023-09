Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont atteint leur plus haut niveau en un mois jeudi, les spéculateurs ayant couvert leurs positions à découvert, tandis que la chute des prix de l'énergie a réduit la hausse des oléagineux, ont indiqué les négociants et les analystes.

Les marchés attendent les données trimestrielles sur les stocks de céréales publiées vendredi par le ministère américain de l'agriculture.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté d'un peu plus de 1 % pour s'établir à 4,88-1/2 dollars le boisseau, son niveau le plus élevé depuis le 28 août. Les contrats à terme sur le maïs ont augmenté de 4,4 % depuis le 19 septembre, date à laquelle ils ont atteint leur niveau le plus bas en trois ans.

"Pourquoi le marché a-t-il essayé de grimper ces derniers jours ? Je pense simplement qu'il s'agit d'une couverture courte", a déclaré Tom Fritz, partenaire de la société de courtage EFG Group à Chicago.

M. Fritz a cité les données de la Commodity Futures Trading Commission de la semaine dernière, qui montrent que les investisseurs spéculatifs détiennent une position courte nette massive sur le maïs.

position nette à découvert sur le maïs

. Selon lui, ces investisseurs ont probablement été incités à racheter des positions précédemment vendues alors que le maïs s'approchait de ses plus bas niveaux depuis trois ans.

Fritz a ajouté qu'une partie de la couverture des positions courtes était probablement alimentée par les négociants qui se repositionnaient en prévision de la

publication

vendredi du rapport sur les stocks de l'USDA, très surveillé.

Le soja CBOT a perdu 2-3/4 cents - 13,00-1/2 dollars le boisseau - après quatre séances de hausse. Alors que le pétrole brut

a chuté

le soja a suivi, tiré par l'huile de soja.

"Le soja ne trouve pas dans l'énergie le soutien qu'il a trouvé hier sur le marché de l'huile de soja", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics à Atchison (Kansas).

L'huile de soja de décembre a chuté de près de 2,3 % pour s'établir à 56,91 cents la livre. Le contrat a atteint son prix le plus bas depuis le 30 juin.

Le blé CBOT a évolué de façon latérale pendant la majeure partie de la séance pour s'établir en baisse de 3/4 de cent à 5,78-3/4 le boisseau, trouvant un peu de force dans les données montrant des exportations hebdomadaires américaines meilleures que prévu.

américaines

mais sous la pression de l'abondance des stocks mondiaux.

Le blé de force rouge d'hiver de la Colombie-Britannique a atteint son plus bas niveau en deux ans, perdant 9-1/2 cents pour s'établir à 6,85 dollars le boisseau. Le blé de printemps de décembre MWEZ3 du MGEX a atteint un plancher de contrat de 7,45 $ et s'est établi en baisse de 3-3/4 cents à 7,47 $. (Reportage de Zachary Goelman à New York ; Rédaction de Richard Chang)