Les contrats à terme sur le maïs et le soja à Chicago ont augmenté de plus de 1 % lundi, les inquiétudes concernant les conditions météorologiques défavorables dans le Midwest américain ayant entraîné une hausse des prix.

Le blé a augmenté de 1 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus d'une semaine.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,5% à 5,21-1/4 dollars le boisseau, à 0028 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 30 juin à 5,23 dollars plus tôt dans la journée.

* Le soja a augmenté de 1% à 13,84 dollars le boisseau, tandis que le blé a gagné 1% à 6,68-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint plus tôt dans la séance 6,70 dollars, son plus haut niveau depuis le 6 juillet.

* Les inquiétudes concernant la sécheresse dans le Midwest américain soutiennent les cours du maïs et du soja. La culture du maïs américain traverse sa phase clé de pollinisation et un manque d'humidité pourrait réduire les rendements.

* Un accord négocié par l'ONU permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire n'a pas été prolongé dimanche, mais "tout est possible", a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant deux sources anonymes de l'ONU.

* Le dernier navire à voyager dans le cadre de l'accord négocié par l'ONU qui permet l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes vers la mer Noire a quitté le port d'Odessa tôt dimanche, avant la date limite fixée pour l'extension de l'accord, selon un témoin de l'agence Reuters et MarineTraffic.com.

* La production chinoise de blé d'été a baissé de 0,9 % cette année, selon des données officielles publiées samedi, la première baisse en sept ans après que de fortes pluies aient frappé les principales zones de culture juste avant la récolte.

* La production du premier producteur mondial de blé d'été est tombée à 134,53 millions de tonnes métriques, a déclaré le Bureau national des statistiques, tout en ajoutant que cette année avait été marquée par une récolte exceptionnelle.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 juillet, selon les données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position courte nette sur le blé CBOT et leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions asiatiques ont démarré en demi-teinte lundi, les marchés se préparant à une série de données économiques chinoises qui pourraient bien être décevantes, tandis que la saison des bénéfices s'accélère avec Tesla au programme.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Chine Investissement urbain (YTD) YY Juin 0200 Chine Ventes au détail YY Juin 0200 Chine PIB YY Q2 0200 Chine Taux de chômage Zone urbaine Juin 1000 UE Actifs de réserve Total Juin : : UK House Price Rightmove MM, YY July