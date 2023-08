Le maïs de Chicago a augmenté de plus de 2% lundi pour atteindre son plus haut niveau en une semaine, tandis que le soja a grimpé à son plus haut niveau depuis fin juillet, les inquiétudes concernant les conditions climatiques chaudes et sèches dans le Midwest américain ayant soutenu les marchés.

Le blé a progressé pour la deuxième fois, soutenu par l'escalade des tensions dans la région de la mer Noire, qui devrait encore réduire l'offre mondiale.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 2,3% à 5,04-1/4 dollars le boisseau, à 0014 GMT, après avoir grimpé plus tôt dans la séance à son plus haut niveau depuis le 11 août à 5,06 dollars le boisseau.

* Le soja a augmenté de 1,7% à 13,75-3/4 dollars le boisseau, après avoir atteint 13,78 dollars le boisseau - son plus haut niveau depuis le 28 juillet. Le blé a gagné 0,8 % à 6,45 dollars le boisseau, après avoir atteint 6,46 dollars le boisseau, son niveau le plus élevé depuis le 9 août.

* Les prévisions météorologiques indiquent peu de pluie et des températures plus chaudes pour le reste du mois d'août dans le Midwest américain, ce qui suscite des inquiétudes quant aux rendements des cultures. Le soja est plus vulnérable aux dommages potentiels car le mois d'août est le mois critique pour le développement de la culture.

* Cette semaine, le marché évaluera les résultats de la tournée annuelle de Pro Farmer, qui examinera les champs de maïs et de soja dans tout le Midwest.

* La Russie a déclaré que des drones ukrainiens avaient attaqué quatre régions distinctes lors d'une série de tentatives de frappes dimanche, blessant cinq personnes et forçant deux aéroports de Moscou à détourner brièvement leurs vols.

* Les négociants en céréales sont nerveux face à l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait perturber les expéditions de récoltes de la mer Noire depuis que Moscou a quitté l'accord d'exportation soutenu par l'ONU pour l'Ukraine en juillet. Les deux pays sont d'importants exportateurs de céréales.

* Les importations chinoises de soja en provenance des États-Unis ont chuté de 62 % en juillet par rapport à l'année précédente, tandis que les expéditions en provenance du Brésil, son principal fournisseur, ont augmenté de 32 %, selon des données publiées dimanche, stimulées par une récolte exceptionnelle et des prix plus bas dans le pays latino-américain.

* L'Inde devrait connaître son mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle, avec de faibles précipitations qui devraient persister dans de vastes zones, en partie à cause du phénomène El Niño, ont déclaré vendredi à Reuters deux responsables du ministère de la météorologie.

* Les agriculteurs français avaient récolté 96% de la récolte de blé tendre de cette année au 14 août, contre 89% une semaine plus tôt, alors qu'ils approchent de la fin de la récolte de cette année suite aux récents retards dus à la pluie, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du Chicago Board of Trade au cours de la semaine qui s'est achevée le 15 août, selon des données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position courte nette sur le blé CBOT et réduit leur position longue nette sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Wall Street a terminé en demi-teinte vendredi et les rendements du Trésor américain se sont stabilisés après une récente hausse, les investisseurs attendant de nouvelles indications sur les taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0115 China Loan Prime Rate 1Y, 5Y Aug n/a UK House Price Rightmove MM, YY Aug (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Sherry Jacob-Phillips)