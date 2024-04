Le maïs de Chicago a gagné du terrain jeudi, les investisseurs ayant soutenu les prix, qui ont atteint leur plus bas niveau en un mois cette semaine, tandis que le marché devrait se concentrer sur les semis américains pour s'orienter dans les semaines à venir.

Le blé et le soja ont légèrement augmenté, bien que les gains sur le marché du blé aient été limités par l'abondance de l'offre russe.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,6% à 4,34-1/4 dollars le boisseau, à 0013 GMT, après avoir gagné plus de 1% au cours de la dernière session.

* Le blé a augmenté de 0,1% à 5,56-1/2 dollars le boisseau et le soja a grimpé de 0,2% à 11,84-1/4 dollars le boisseau.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets des contrats à terme CBOT sur le maïs, le blé, le soja, l'huile de soja et la farine de soja mercredi, ont indiqué les négociants.

* Les négociants surveillent les conditions météorologiques dans le Midwest avant les semis de maïs qui devraient s'intensifier au cours des prochaines semaines. Alors que la pluie et la neige dans le centre de la ceinture de maïs devraient augmenter les réserves d'humidité du sol, les prévisions annoncent des températures plus élevées plus tard dans le mois.

* Le ministère américain de l'agriculture a estimé lundi que la récolte de blé d'hiver aux Etats-Unis était à son plus haut niveau depuis cinq ans au début du printemps, et des pluies sont prévues dans la ceinture de blé des plaines du sud des Etats-Unis pour améliorer les récoltes.

* Les exportations de blé de la Russie, qui ont atteint un record en mars selon le cabinet de consultants SovEcon, pèsent sur les prix mondiaux.

* Toutefois, les autorités russes ont interrompu les exportations de céréales sur certains navires appartenant à Aston, l'une des plus grandes sociétés locales de négoce de céréales, ont déclaré deux sources industrielles, élargissant une enquête sur la qualité qui a déjà freiné les exportations d'un autre négociant important.

* Une perturbation majeure des expéditions russes pourrait faire grimper les prix mondiaux.

* Dans l'actualité, la grave sécheresse qui a contraint le canal de Panama, l'un des passages commerciaux les plus fréquentés au monde, à limiter les traversées quotidiennes pourrait avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales pendant une période de forte demande, a déclaré S&P Global mercredi.

* Les exportations agricoles argentines ont atteint 1,5 milliard de dollars en mars, soit une augmentation de 22% par rapport au même mois de l'année dernière, a déclaré mercredi la chambre d'exportation de l'industrie des oléagineux et des céréales CIARA-CEC.

* La production indienne de colza et de moutarde devrait augmenter de 7% par rapport à l'année dernière pour atteindre un record de 12,09 millions de tonnes métriques en 2024, principalement grâce à une plus grande surface de plantation, a déclaré mercredi un organisme industriel de premier plan.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les rendements mondiaux et obligataires ont fluctué mercredi après que les données aient montré que la croissance de l'industrie américaine des services s'est encore ralentie en mars, suggérant un ralentissement de l'inflation, mais pas suffisamment pour que la Réserve fédérale dise quand les réductions de taux d'intérêt pourront commencer.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Inde HSBC : Services - Activités commerciales Mars 0750 France HCOB Services, PMI composite Mars 0755 Allemagne HCOB Services, PMI composite Mars 0800 Zone euro HCOB Services, PMI composite Mars 0830 Royaume-Uni S&P Global PMI : Composite - Production Mars 0900 Allemagne Risque global Q2 0900 France Risque global Q2 0900 Royaume-Uni Risque global Q2 0900 Russie Risque global Q2 1230 Commerce international américain $ fév 1230 Inscriptions initiales au chômage hebdomadaires (rapporté par Naveen Thukral ; édité par Subhranshu Sahu)