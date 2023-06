Le maïs de Chicago a rebondi vendredi, se remettant des pertes importantes subies cette semaine en raison des inquiétudes liées au temps sec dans le Midwest américain et se positionnant avant un rapport clé sur les superficies cultivées qui doit être publié plus tard dans la journée.

Le soja et le blé ont augmenté de plus de 1 %.

L'état des cultures étant extrêmement médiocre et le ministère américain de l'agriculture (USDA) indiquant que 70 % de la production agricole américaine se trouve dans des zones de sécheresse, les cultures restent vulnérables aux pertes de rendement, a déclaré la société de recherche sur les matières premières Hightower dans une note.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 1,4% à 5,35-3/4 le boisseau, à 0438 GMT, le soja a gagné 1,2% à 12,80-1/4 le boisseau et le blé a augmenté de 1,6% à 6,78-1/4 le boisseau.

Le maïs a perdu plus d'un cinquième de sa valeur au cours du premier semestre de cette année, le soja a baissé de 16% depuis le premier jour de négociation de 2023 et le blé a chuté de 14% au cours de la période janvier-juin.

La sécheresse la plus intense qui ait frappé la ceinture agricole du Midwest américain depuis 2012 s'est aggravée la semaine dernière, sapant l'humidité du sol et menaçant le potentiel de rendement des cultures dans les zones de production de maïs et de soja les plus importantes des États-Unis.

Selon les données hebdomadaires de l'Observatoire de la sécheresse, 65 % de la région étaient en situation de sécheresse modérée ou pire au 27 juin, contre 58 % une semaine plus tôt, soit la zone la plus étendue depuis 2012.

Toutefois, une série de tempêtes de pluie prévues au cours des deux prochaines semaines dans le sud et le centre du Midwest pourrait contribuer à stabiliser ou à améliorer les conditions de culture qui s'érodent depuis des semaines et à recharger l'humidité du sol juste avant la période critique de pollinisation des cultures de maïs à la fin du mois de juillet.

Les traders attendent vendredi le rapport trimestriel de l'USDA sur les stocks, dans lequel les analystes s'attendent à ce que le gouvernement fasse état, au 1er juin, de stocks de maïs, de soja et de blé moins importants qu'il y a un an. L'USDA publiera également des estimations actualisées des surfaces cultivées aux États-Unis.

Les livraisons sur les marchés à terme du maïs et du soja de juillet du CBOT devraient être faibles vendredi, le premier jour de notification, ont déclaré les négociants et les analystes jeudi, citant des marchés au comptant relativement fermes.

Le Conseil international des céréales a revu à la baisse ses prévisions de production mondiale de maïs pour 2023/24, reflétant une diminution des perspectives de récolte aux États-Unis.

L'organisme intergouvernemental, dans une mise à jour mensuelle, a réduit ses prévisions de production mondiale de maïs de six millions de tonnes métriques à 1,211 milliard de tonnes métriques.

La récolte de blé de l'Argentine pour la saison 2023/2024 est estimée à 18 millions-19 millions de tonnes métriques, selon les prévisions du gouvernement publiées jeudi, soit une augmentation d'environ la moitié par rapport à la récolte précédente frappée par la sécheresse.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja du CBOT jeudi, et acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Rashmi Aich)