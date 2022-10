Le maïs chute après deux jours de gains, le rythme lent de la récolte américaine limite la baisse.

Les contrats à terme sur le maïs de Chicago ont glissé mardi, les traders reprenant leur souffle après deux sessions consécutives de gains, bien que le rythme plus lent que prévu de la récolte américaine ait fourni un plancher sous le marché.

Le blé a reculé pour une deuxième session consécutive, après avoir atteint un sommet de trois mois la semaine dernière en raison des tensions accrues entre la Russie et l'Ukraine.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a perdu 0,6 % à 6,76-3/4 $ le boisseau, à 0329 GMT. Le blé a perdu 0,6 % à 9,06-3/4 dollars le boisseau et le soja a cédé 0,1 % à 13,72-1/4 dollars le boisseau.

La récolte de maïs aux États-Unis était achevée à 20 % dimanche, a déclaré le ministère américain de l'agriculture (USDA) dans son rapport hebdomadaire sur l'état d'avancement des cultures lundi, derrière l'estimation moyenne d'un sondage d'analystes Reuters de 22 % et la moyenne sur cinq ans, également de 22 %.

La récolte de soja était plus avancée à 22 %, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 20 % mais derrière la moyenne sur cinq ans de 25 %.

Les tensions accrues entre la Russie et l'Ukraine, les principaux exportateurs mondiaux de céréales, ont déclenché des inquiétudes sur les approvisionnements.

Les forces ukrainiennes ont percé les défenses russes dans le sud du pays tout en étendant leur offensive rapide dans l'est, reprenant plus de territoire dans les zones annexées par Moscou et menaçant les lignes d'approvisionnement des troupes russes.

L'escalade dans la guerre de la mer Noire est survenue alors que l'USDA a déclaré que la récolte de blé américaine de 2022 était inférieure aux prévisions précédentes et a réduit son évaluation de la récolte en dessous des attentes des analystes à 1,650 milliard de boisseaux.

Dans un rapport trimestriel distinct sur les stocks, l'USDA a indiqué vendredi que les stocks de maïs américains étaient inférieurs aux attentes des analystes et que les stocks de soja dépassaient les estimations. Les stocks de soja plus importants que prévu ont ajouté de la pression à un marché du soja déjà sous la pression de la concurrence des approvisionnements sud-américains.

Lundi, les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le maïs, le soja, l'huile de soja et la farine de soja et des vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, selon les traders. (Reportage de Naveen Thukral ; Montage de Subhranshu Sahu)