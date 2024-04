Le prix du maïs à Chicago a prolongé ses pertes lundi, les attentes d'une amélioration des conditions météorologiques pour les semis aux États-Unis ayant pesé sur les prix, tandis que le soja a progressé pour la deuxième séance consécutive.

Les prix du blé ont abandonné une partie des gains importants de la session précédente, qui avaient été déclenchés par les tensions en mer Noire et les inquiétudes concernant l'état des cultures en France.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 4,33-1/4 le boisseau, à 0015 GMT, tandis que le soja a ajouté 0,2% à 11,87 dollars le boisseau.

* Le blé a perdu 0,6 % à 5,63-3/4 dollars le boisseau.

* Les pluies à travers le Midwest ont augmenté l'humidité du sol, bien que le temps humide ait retardé les premiers travaux des champs dans les régions de culture du centre et de l'est. Mais un temps plus sec, favorable aux semis de maïs, est probable.

* La Bourse des céréales de Buenos Aires, en Argentine, a réduit vendredi ses prévisions pour la récolte de maïs de la saison 2023/24 à 52 millions de tonnes métriques, citant les dommages causés par la bactérie Spiroplasma et déclarant qu'elle ne pouvait pas exclure d'autres réductions.

* Vendredi, de nouvelles attaques de drones sur les ports céréaliers de la mer Noire ont soutenu les prix du blé.

* Les autorités russes ont interrompu les exportations de céréales sur certains navires appartenant à Aston, l'une des plus grandes maisons de commerce de céréales locales, ont déclaré deux sources industrielles, mais la société a nié qu'il y ait eu des retards.

* L'état du blé tendre français, déjà le plus mauvais depuis quatre ans, a légèrement diminué la semaine dernière, tandis que les conditions de l'orge de printemps étaient les pires jamais enregistrées, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi, les pluies fréquentes ayant gorgé les champs d'eau.

* Environ 65 % du blé tendre français était considéré comme étant dans un état "bon ou excellent" au 1er avril, contre 66 % la semaine précédente et 93 % il y a un an, a déclaré FranceAgriMer dans un rapport sur les cultures céréalières.

* Les grands spéculateurs ont augmenté leur position nette à découvert sur les contrats à terme de maïs du Chicago Board of Trade au cours de la semaine qui s'est achevée le 2 avril, selon des données réglementaires publiées vendredi.

* Le rapport hebdomadaire de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a également montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont augmenté leur position nette à découvert sur le blé CBOT et leur position nette à découvert sur le soja.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions à Wall Street ont augmenté et le dollar a progressé vendredi, tandis que les prix des obligations ont baissé, après qu'un autre rapport sur l'emploi américain ait suggéré que la Réserve fédérale pourrait retarder la réduction des taux d'intérêt en attendant d'autres données sur l'inflation.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Production industrielle MM Fév 0600 Allemagne Production industrielle YY Fév 0645 France Actifs de réserve Total Mars (Reporting by Naveen Thukral ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)