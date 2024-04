Les contrats à terme sur le maïs américain ont baissé mardi en raison des prévisions de bonnes conditions météorologiques pour les semis de printemps, ce qui a atténué les inquiétudes suscitées par les prévisions de superficie inférieures aux attentes du ministère américain de l'agriculture (USDA) la semaine dernière.

Le soja a baissé en fin de séance, les ventes techniques se développant après que les prix ont franchi les niveaux de soutien précédents.

Les contrats à terme sur le blé ont baissé après que l'USDA ait annoncé que l'état des cultures d'hiver était le plus élevé depuis cinq ans et que de nouvelles pluies étaient prévues dans les plaines du sud.

Les analystes ont incriminé plusieurs facteurs pour le déplacement du soja, notamment l'accélération de la récolte en Amérique du Sud et l'incertitude de la demande d'aliments pour animaux après la découverte d'un cas de grippe aviaire chez une personne ayant été en contact avec des vaches laitières infectées.

Les négociants en céréales surveillent les prévisions météorologiques du Midwest à l'approche de la saison des semis afin d'évaluer si les perspectives de superficie publiées par le gouvernement à la fin de la semaine dernière seront modifiées.

L'USDA a estimé que les superficies de maïs aux États-Unis étaient bien inférieures aux prévisions, et des conditions météorologiques favorables à la plantation pourraient entraîner une augmentation des semis.

"Nous avons plus d'humidité dans le Midwest et une tendance au réchauffement pour la semaine prochaine", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities.

Des pluies normales à supérieures à la normale sont attendues dans la majeure partie de la ceinture de maïs du Midwest au cours des six à dix prochains jours, suivies d'un temps plus sec qui pourrait accélérer les semis, selon les prévisions du Commodity Weather Group.

Le maïs de mai du Chicago Board of Trade a perdu 9 cents à 4,26-1/2 dollars le boisseau, tandis que le soja de mai a perdu 11-3/4 cents à 11,74 dollars le boisseau.

Le blé de mai du CBOT a perdu 11-3/4 cents à 5,45-1/4 dollars le boisseau.

Dans son premier rapport national sur l'état des cultures depuis le début de l'hiver, l'USDA a estimé lundi que 56 % des cultures américaines de blé d'hiver étaient en bon ou en excellent état.

Ce chiffre est inférieur aux attentes moyennes des négociants, mais supérieur au score de 50 % enregistré avant l'hiver, et le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2019.